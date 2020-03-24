НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Найден особый механизм заражения коронавирусом

Источник:
RT
3972 0
Фото: © NIAID

Коронавирус SARS-CoV-2 отличает особый способ проникновения в клетки хозяина, рассказал член оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом и врач-инфекционист Тимур Бессараб.

«Он не проникает через мембрану клетки в произвольных местах, как многие другие вирусы. "Корона" вируса служит для атаки на клетки путем подмены важных для их жизнедеятельности молекул белками», — пояснил специалист.

Такой механизм усложняет распознавание вируса системой иммунитета, в результате SARS-CoV-2 успевает размножиться и атакует организм своего хозяина. На данном этапе реакция иммунной системы может носить чрезмерный характер, что буквально разрушает организм изнутри.

Ранее российские ученые впервые расшифровали полный геном коронавируса. Генетические данные уже загружены в международную базу данных EpiCoV GISAID. Они помогут в разработке вакцин от SARS-CoV-2.

Тема: Распространение коронавируса
Путин попал на видео в желтом защитном костюме
Выросло число инфицированных коронавирусом россиян
Олимпиаду в Токио перенесут из-за коронавируса
Банкам рекомендовали изменить режим выдачи наличных
смотреть все
Жизнь #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин попал на видео в желтом защитном костюме
•
Банкам рекомендовали изменить режим выдачи наличных
•
Выросло число инфицированных коронавирусом россиян
•
Олимпиаду в Токио перенесут из-за коронавируса
Подробности
•
Фабрика фейков: кому нужны страшилки про коронавирус?
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Справедливости ради: экономист рассчитал налоги для богатых
•
Выжить в карантине: какими продуктами запасаться
Как это работает
•
Укрепить иммунитет: чеснок, закалка или таблетки?
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Посылка из Китая: как обезвредить коронавирус
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Владельца «Зимней вишни» выдали России
Сибирь 24.03.2020 20:08
Рекордный запас снега на Алтае приведет к двум волнам паводка
Сибирь 24.03.2020 18:29
Красноярцы скинутся на кофемашину врачам, живущим на работе
Сибирь 24.03.2020 15:37
Годовалый ребенок на Алтае попал в базу должников
Сибирь 24.03.2020 15:36
Самое популярное
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
32081
Лукьяненко бесплатно отдал читателям новую книгу
12274
Шахта «Алексиевская» в Кузбассе уволит 500 горняков
5077
Microsoft показала новую Windows 10
4789
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин попал на видео в желтом защитном костюме
•
Банкам рекомендовали изменить режим выдачи наличных
•
Выросло число инфицированных коронавирусом россиян
•
Олимпиаду в Токио перенесут из-за коронавируса
Подробности
•
Фабрика фейков: кому нужны страшилки про коронавирус?
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Справедливости ради: экономист рассчитал налоги для богатых
•
Выжить в карантине: какими продуктами запасаться
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Disobedient

А это то как у них получаться? какая то извращенная логика.Не хотят вести дела , пусть освобождают рынок....

Muzykant

Совсем связь с реальностью потерял.

Disobedient

Нет смотри. Цена на перерабатываемое сырье упала. Спрос якобы упал. С чего им должны позволить повысить...

cooler465

Они там че сдурели?! Я например пеку тортики по 1000 рублей. сейчас спрос из за всего этого упал и я...

Эдуард Беляев

вспоминается анекдот про мужика который гуся за миллион продавал - очень деньги нужны....