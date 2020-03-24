Найден особый механизм заражения коронавирусом

Коронавирус SARS-CoV-2 отличает особый способ проникновения в клетки хозяина, рассказал член оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом и врач-инфекционист Тимур Бессараб.

«Он не проникает через мембрану клетки в произвольных местах, как многие другие вирусы. "Корона" вируса служит для атаки на клетки путем подмены важных для их жизнедеятельности молекул белками», — пояснил специалист.

Такой механизм усложняет распознавание вируса системой иммунитета, в результате SARS-CoV-2 успевает размножиться и атакует организм своего хозяина. На данном этапе реакция иммунной системы может носить чрезмерный характер, что буквально разрушает организм изнутри.

Ранее российские ученые впервые расшифровали полный геном коронавируса. Генетические данные уже загружены в международную базу данных EpiCoV GISAID. Они помогут в разработке вакцин от SARS-CoV-2.