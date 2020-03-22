Сексолог рассказал, как карантин повлияет на интимную жизнь

Карантин из-за коронавируса может укрепить отношения между влюбленными и помочь семейным парам оживить свой секс, если подойти к интимной близости с долей креатива, считает известный врач-сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук.
Ограничение общественных мероприятий и снижение контактов с людьми за пределами своего дома может благоприятно сказаться на близости с партнером. Сексолог Евгений Кульгавчук считает, что, несмотря на эпидемию, секс поможет некоторым стать счастливее.
«Выделяя друг другу больше времени, чем ранее, некоторые пары смогут обратить текущий момент себе на пользу. Став ближе и увеличив количество интимных контактов, можно вопреки эпидемии стать более счастливыми и даже веселыми», — приводит РИА Новости слова сексолога.
Проблема только в карантине. Секс противопоказан тем, кто временно изолирован от общества по медицинским причинам. «Если кто-то из пары находится на карантине, то интимные контакты противопоказаны, поскольку коронавирус передается воздушно-капельным путем. В этом случае на помощь могут прийти новые технологии: некоторые наиболее креативные пары используют время карантина для виртуального секса по видеосвязи», уверен сексолог.
«Нужно помнить, что регулярная половая жизнь улучшает не только настроение, и тем самым, снижает уровень стресса и тревоги, но и улучшает состояние иммунной системы. В какой-то степени можно говорить, что секс не только приносит эмоции, но и укрепляет организм», — отметил эксперт.