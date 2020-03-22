Сексолог рассказал, как карантин повлияет на интимную жизнь

Карантин из-за коронавируса может укрепить отношения между влюбленными и помочь семейным парам оживить свой секс, если подойти к интимной близости с долей креатива, считает известный врач-сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук.

Ограничение общественных мероприятий и снижение контактов с людьми за пределами своего дома может благоприятно сказаться на близости с партнером. Сексолог Евгений Кульгавчук считает, что, несмотря на эпидемию, секс поможет некоторым стать счастливее.

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«Выделяя друг другу больше времени, чем ранее, некоторые пары смогут обратить текущий момент себе на пользу. Став ближе и увеличив количество интимных контактов, можно вопреки эпидемии стать более счастливыми и даже веселыми», — приводит РИА Новости слова сексолога.

Проблема только в карантине. Секс противопоказан тем, кто временно изолирован от общества по медицинским причинам. «Если кто-то из пары находится на карантине, то интимные контакты противопоказаны, поскольку коронавирус передается воздушно-капельным путем. В этом случае на помощь могут прийти новые технологии: некоторые наиболее креативные пары используют время карантина для виртуального секса по видеосвязи», уверен сексолог.

«Нужно помнить, что регулярная половая жизнь улучшает не только настроение, и тем самым, снижает уровень стресса и тревоги, но и улучшает состояние иммунной системы. В какой-то степени можно говорить, что секс не только приносит эмоции, но и укрепляет организм», — отметил эксперт.