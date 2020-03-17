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Жительница Бурятии сшила маску и прославилась

Источник:
Sibnet.ru
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Общественница из Бурятии Елена Шитикова сама сшила маску и выложила фотографию в Сеть. Из-за отсутствия масок в ряде аптек, пользователи предложили женщине шить их за вознаграждение, сообщила она на своей странице в Facebook.

«Сшила себе маску, получила несколько предложений по пошиву на заказ, обещают хорошо заплатить», — написала Шитикова.

Фото: © скриншот со страница Галины Горбатых в Facebook

Член Общественной палаты России Галина Горбатых назвала пошив масок — замечательной гражданской инициативой. «На фоне того, что массовое потребление масок привело к их отсутствию, граждане Бурятии сами стали их шить. К тому же, это бюджетный вариант. Поддержим?» — спросила общественница.

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В Новосибирске муниципальная аптечная сеть предлагает покупателям марлю и инструкцию по производству масок из-за их дефицита. В большинстве частных аптек Новосибирска масок также нет. 

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