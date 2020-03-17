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Новосибирский «Вектор» начал испытания вакцины от коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» начал испытания экспериментальной вакцины от нового коронавируса 2019-nCoV, сообщил заведующий лабораторией Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ильназ Иматдинов.

«Данные прототипы созданы. Мы уже сейчас приступаем к тестированию на лабораторных животных. С целью оценки их эффективности и безопасности! Уже в июне мы планируем представить один-два варианта, которые покажут наилучшие результаты», — рассказал «Вести. Новосибирск» Иматдинов.

Вакцину разрабатывают в круглосуточном режиме. Ученые работают с реальными штаммами вируса, проводят всестороннее изучение и формируют базу для тестирования вакцины. 

В «Векторе» создали тест-систему, ее сегодня отправляют не только в российские регионы, но и в другие страны. Ученые утверждают, несмотря на то, что вирус может мутировать — в улучшении она не нуждается.

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