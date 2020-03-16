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Гражданам разрешат покупку лекарств через интернет

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

В России разрешат заказ через интернет лекарств, отпускаемых без рецепта, а также их доставку, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава правительства поручил зампреду правительства Татьяне Голиковой вместе с Госдумой обеспечить принятие соответствующего законопроекта, «чтобы уже можно было в ближайшее время заказывать безрецептурные препараты посредством интернета с доставкой».

Поручение входит в комплекс мер по борьбе с коронавирусом в стране. Мишустин также поручил Минздраву проинформировать медучреждения об алгоритме действий при диагностировании коронавируса и его лечении.

Ранее правительство утвердило порядок ввоза медпрепаратов с содержанием наркотических и психотропных веществ, которые не зарегистрированы в России и необходимы конкретным пациентам по медицинским показаниям. Постановление вступило в силу 14 марта.

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