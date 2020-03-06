Женщина с гробом парализовала движение на трассе в Кузбассе

Женщина везла необычную поклажу, напоминающую гроб, на тележке и парализовала движение в Анжеро-Судженске, видео появилось в соцсетях.

На опубликованной записи видно, как пожилая женщина по дороге с трудом тянет завернутый в ковер продолговатый ящик, в результате образуется пробка из автомобилей. Авторы видео считают ситуацию смешной.

Женщина действительно тащила на тележке гроб. В итоге ей на помощь пришли полицейские.

«Выяснилось, что у нее родственник умер в Тайге, она купила гроб для похорон, а так как денег на перевозку гроба совсем не было, решила везти груз на электричке, а до вокзала тащить его вот так, вручную, на себе. У женщины огромное горе», — цитирует «Сибдепо» источник в правоохранительных органах.

Сотрудники ГИБДД отправили женщину вместе с грузом на «Газели» до вокзала, а там договорились с линейным отделом полиции, чтобы ее в Тайге встретили и помогли добраться.