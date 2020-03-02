Россия пригрозила турецким военным в Сирии

Россия не может гарантировать безопасность полетов турецкой боевой авиации в Сирии после закрытия неба над Идлибом, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлев.

Сирийские власти были вынуждены пойти на такой шаг на фоне резко обострившейся обстановки в воздушном пространстве над провинцией, цитирует РИА Новости российского адмирала.

В конце января сирийская армия начала наступательную операцию в провинции против террористов. Турецкие власти сообщили о потерях среди военнослужащих из-за действий Дамаска.

В середине февраля боевики при поддержке турецкой артиллерии пытались прорвать позиции правительственных сил в Идлибе. Атаку удалось отбить при помощи российских Су-24, которые поднялись в небо по запросу Дамаска.

27 февраля боевики попытались прорвать позиции правительственных войск в районе населенного пункта Бехун. В результате ответной воздушной атаки погибли 33 турецких военных. Анкара сочла случившееся «нападением» на НАТО и приступила к массированным ударам.

Эрдоган попросил Путина оставить Дамаск «один на один» с Анкарой. Кремль в ответ напомнил, что Россия — это единственная страна, чьи военнослужащие находятся в Арабской Республике на законных основаниях и российские военные продолжат борьбу с террористами.