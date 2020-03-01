Маркировка и коронавирус: что будет с ценой на обувь?

Новая маркировка на обувь с 11 марта вводится в России. Продавцы заявляют об удорожании ботинок и босоножек, а инициаторы и операторы новшества уверяют, что обувь может даже подешеветь. Как будет на самом деле и скажется ли на ассортименте задержка поставок из Китая из-за короновируса?

С 1 марта российские производители обуви и ее импортеры обязаны маркировать продукцию для гарантии ее легальности. Маркировка размещается на упаковке или на торговом ярлыке. По прогнозам оператора проекта — Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), введение маркировки не приведет к удорожанию обуви. Стоимость может даже снизиться из-за уменьшения конкуренции в отрасли — нелегалы покинут рынок.

«Стоимость одной такой наклейки с учетом стоимости услуг по нанесению не превысит 12-15 рублей. Кроме этого, точки продажи также должны будут установить у себя оборудование для работы с маркировкой. Но стоимость такой модернизации составит от 4,5 тысячи рублей и не приведет к значительному росту цены», — прокомментировала Sibnet.ru директор по развитию бизнеса фискальных решений «АТОЛ» Юлия Русинова.

По ее словам, обязательная маркировка обуви призвана убрать контрафактную продукцию и контрабанду, что обеспечит добросовестным производителям дополнительные доли рынка. В перспективе это может даже обеспечить снижение стоимости маркированных товаров.

«Цена на новую коллекцию вырастет на 3-5%. Подорожание в первую очередь обусловлено традиционным ежегодным увеличением стоимости комплектующих материалов, а также увеличением затрат компании в связи с введением обязательной маркировки», — в то же время заявила Sibnet.ru главный экономист российской обувной фабрики «Юничел» Оксана Надеина.

Представитель группы компаний «Обувь России» в свою очередь сказала, что в весенне-летнем сезоне цены на товары в розничной сети сохранятся на уровне прошлого года.

Дефицит из-за коронавируса?

Коронавирус привел к задержке товаров из Китая, в том числе обуви, сообщала ранее гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс в интервью ТАСС. Но, по ее данным, у ретейлеров есть товарный запас на 1,5-2 месяца, и дефицита возникнуть не должно.

«Хотя на первый взгляд и кажется, что вся обувь, которую мы носим — китайская, однако реальное положение дел совершенно другое. Всего 4,7% от китайского импорта в Россию составила обувь. На Новосибирскую область приходится всего 3,1% от импорта китайской обуви. И даже если импорт из Китая вдруг ослабнет, на ситуацию с обувью это не окажет большого влияния», — считает Русинова.

Российские производители на вопрос о нехватке комплектующих для производства обуви из Китая сообщили, что не сталкиваются с такой проблемой.

«Производственную программу на текущий сезон мы реализовали по плану. Весенняя коллекция в полном объеме уже активно торгуется в магазинах. Летняя коллекция представлена в магазинах на 50%. Остальной объем летней коллекции поступит в торговые точки в ближайшие недели», — заверила представитель «Обуви России».