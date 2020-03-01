Маркировка и коронавирус: что будет с ценой на обувь?

Новая маркировка на обувь с 11 марта вводится в России. Продавцы заявляют об удорожании ботинок и босоножек, а инициаторы и операторы новшества уверяют, что обувь может даже подешеветь. Как будет на самом деле и скажется ли на ассортименте задержка поставок из Китая из-за короновируса?
С 1 марта российские производители обуви и ее импортеры обязаны
маркировать продукцию для гарантии ее легальности. Маркировка размещается на упаковке
или на торговом ярлыке. По прогнозам оператора проекта — Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), введение
маркировки не приведет к удорожанию обуви. Стоимость может даже снизиться из-за уменьшения
конкуренции в отрасли — нелегалы покинут рынок.
«Стоимость одной такой наклейки с учетом стоимости услуг по
нанесению не превысит 12-15 рублей. Кроме этого, точки продажи также должны
будут установить у себя оборудование для работы с маркировкой. Но стоимость такой
модернизации составит от 4,5 тысячи рублей и не приведет к значительному росту
цены», — прокомментировала Sibnet.ru директор по развитию бизнеса фискальных решений «АТОЛ»
Юлия Русинова.
По ее словам, обязательная маркировка обуви призвана убрать контрафактную продукцию и контрабанду, что обеспечит добросовестным
производителям дополнительные доли рынка. В перспективе это может даже
обеспечить снижение стоимости маркированных товаров.
«Цена на новую
коллекцию вырастет на 3-5%. Подорожание в первую очередь обусловлено
традиционным ежегодным увеличением стоимости комплектующих материалов, а также
увеличением затрат компании в связи с введением обязательной маркировки», — в то же время заявила Sibnet.ru главный экономист российской обувной фабрики «Юничел» Оксана
Надеина.
Представитель группы компаний «Обувь России» в свою очередь сказала,
что в весенне-летнем сезоне цены на товары в розничной сети сохранятся на
уровне прошлого года.
Дефицит из-за коронавируса?
Коронавирус привел к задержке товаров из Китая, в том числе обуви, сообщала ранее гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс в интервью ТАСС. Но, по ее данным, у ретейлеров есть товарный запас на 1,5-2 месяца, и дефицита возникнуть не должно.
«Хотя на первый взгляд и кажется, что вся обувь, которую мы носим — китайская, однако реальное положение дел совершенно другое. Всего 4,7% от китайского импорта в Россию составила обувь. На Новосибирскую область приходится всего 3,1% от импорта китайской обуви. И даже если импорт из Китая вдруг ослабнет, на ситуацию с обувью это не окажет большого влияния», — считает Русинова.
Российские производители на вопрос о нехватке комплектующих
для производства обуви из Китая сообщили, что не сталкиваются с такой
проблемой.
«Производственную
программу на текущий сезон мы реализовали по плану. Весенняя коллекция в
полном объеме уже активно торгуется в магазинах. Летняя коллекция представлена
в магазинах на 50%. Остальной объем летней коллекции поступит в торговые точки
в ближайшие недели», — заверила представитель «Обуви России».