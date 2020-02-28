НАВЕРХ
время зимы
все Отдых Зимний стиль Лайфхаки Новый год Природа Аптечка

Пятый день Масленицы: Тещины вечерки

Источник:
Sibnet.ru
62 0
Фото: © Айжан Жакипбекова. Правительство Алтайского края

Пятница на Масленичной неделе называется Тещины вечерки. Мама жены отправляется в гости к молодым, чтобы поесть блинов и дать массу ценных советов.

К пятнице у славян начинался самый разгул веселья. А вечером после игр и забав молодожены принимали у себя в гостях тещу. Блины пекла молодая хозяйка для своей мамы, но и зять должен был показать свое уважение, несколько раз пригласив женщину в гости. Теща давала молодым советы, оценивала, как ее встретили и вкусно ли накормили.  

«Основной смысл Масленицы — начало хозяйственного года. Это рост растительности, скота и рождение детей. И блины с одной стороны замена хлеба, с другой — подношение умершим предкам, потому что в понимании славян за смертью начинается жизнь», — рассказала Sibnet.ru доцент кафедры теории, истории культуры и музеологии НГПУ Елена Тихомирова.

По ее словам, именно поэтому первый блин посвящали умершим — его клали на могилу, отдавали нищим в память о предках или съедали за упокой. Таким образом, славяне просили у предков помощи и богатого урожая.

Ванильные блины с маком:

Ингредиенты:

  • Яйцо куриное — 2 штук
  • Сахар — 1 чайных ложек
  • Ванильная эссенция — 1 чайная ложка
  • Мука — 200 граммов
  • Соль — 0,25 чайных ложек
  • Мак — 15 граммов
  • Молоко — 400 миллионов
  • Масло растительное — 20 миллилитров

Приготовление:

  1. Венчиком взбить до однородности яйца, сахар и экстракт ванили. В небольшую миску насыпать муку, добавить соль и мак. Перемешать. 
  2. Всыпать муку с маком в яичную массу и перемешать венчиком. 
  3. Подогреть молоко и вылить его в тесто. Тщательно перемешать венчиком, чтобы не появились комочки. Влить в получившееся тесто растительное масло и взбить.
  4. Можно приступать к приготовлению блинов сразу же или оставить тесто на 10-15 минут.  Сковороду слегка смазать растительным маслом и при помощи половника вылить тесто, круговым движением руки распределяя его по поверхности. 
  5. Выпекать ванильные блинчики с маком следует на среднем огне 1-1,5 минуты, затем перевернуть на другую сторону и довести до готовности еще в течение полминуты.

Тема: Масленица
Фаршированные блины: что и как завернуть
«Яндекс» составил рейтинг стоимости блинов в Сибири
Третий день Масленицы: Лакомка
Второй день Масленицы: заигрыш
смотреть все
Зима #Религия #Праздник
  • Санаторий Россия 1 до 17.02
  • санаторий Россия 2 до 17.02
  • Санаторий Россия 12
  • Санаторий Россия 3 до 17.02
  • Санаторий Россия 5 до 17.02
  • Россия7
  • Россия 1
  • Россия3
  • Россия4
  • Россия9
  • Россия8
  • Санаторий Россия 4 до 17.02
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко обвинил Россию в принуждении к интеграции
•
Путин посетил «Остров мечты»
•
Кремль разъяснил порядок юбилейных выплат ветеранам
•
AliExpress оценил риск заражения коронавирусом через посылки
Подробности
•
Пятый день Масленицы: Тещины вечерки
•
Как законно потратить маткапитал в 2020 году?
•
Громкое дело «вора в законе»: кто такой Георгий Углава?
•
Свалка и болгарка: история «Безумного Макса» из Сибири
Как это работает
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Красноярский авиаполк перевооружат ракетами «Кинжал»
Сибирь 27.02.2020 18:11
Томичка лишилась миллиона за излишнюю откровенность
Сибирь 27.02.2020 15:50
Военные в Хакасии получат новейшие комплексы С-350 «Витязь»
Сибирь 27.02.2020 15:49
Автомобиль в Иркутске разорвало на части после столкновения
Сибирь 27.02.2020 15:28
Самое популярное
Почему бензин в России не дешевеет вслед за нефтью
10785
Видео посадки самолета на лед Байкала появилось в Сети
7037
Обвиняемые в убийстве экс-мэра Киселевска были серийными грабителями
5487
Путин объяснил вымирание россиян
3701
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко обвинил Россию в принуждении к интеграции
•
Путин посетил «Остров мечты»
•
Кремль разъяснил порядок юбилейных выплат ветеранам
•
AliExpress оценил риск заражения коронавирусом через посылки
Подробности
•
Пятый день Масленицы: Тещины вечерки
•
Как законно потратить маткапитал в 2020 году?
•
Громкое дело «вора в законе»: кто такой Георгий Углава?
•
Свалка и болгарка: история «Безумного Макса» из Сибири
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин призвал оппозицию к конкретному разговору
83
Путин объяснил вымирание россиян
68
Атомная подлодка США «облезла» после первого похода
47
Путин заявил об оснащении армии «оружием будущего»
46
«Единая Россия» сменит лидера и название
43