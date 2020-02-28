Пятый день Масленицы: Тещины вечерки

Пятница на Масленичной неделе называется Тещины вечерки. Мама жены отправляется в гости к молодым, чтобы поесть блинов и дать массу ценных советов.
К пятнице у славян начинался самый разгул веселья. А вечером
после игр и забав молодожены принимали у себя в гостях тещу. Блины пекла
молодая хозяйка для своей мамы, но и зять должен был показать свое уважение,
несколько раз пригласив женщину в гости. Теща давала молодым
советы, оценивала, как ее встретили и вкусно ли накормили.
«Основной смысл Масленицы — начало хозяйственного года. Это рост
растительности, скота и рождение детей. И блины с одной стороны замена хлеба, с
другой — подношение умершим предкам, потому что в понимании славян за смертью
начинается жизнь», — рассказала Sibnet.ru доцент кафедры теории, истории
культуры и музеологии НГПУ Елена Тихомирова.
По ее словам, именно поэтому первый блин посвящали умершим — его клали
на могилу, отдавали нищим в память о предках или съедали за упокой. Таким
образом, славяне просили у предков помощи и богатого урожая.
Ванильные блины с маком:
Ингредиенты:
- Яйцо куриное — 2 штук
- Сахар — 1 чайных ложек
- Ванильная эссенция — 1 чайная ложка
- Мука — 200 граммов
- Соль — 0,25 чайных ложек
- Мак — 15 граммов
- Молоко — 400 миллионов
- Масло растительное — 20 миллилитров
Приготовление:
- Венчиком взбить до однородности яйца, сахар и экстракт ванили. В небольшую миску насыпать муку, добавить соль и мак. Перемешать.
- Всыпать муку с маком в яичную массу и перемешать венчиком.
- Подогреть молоко и вылить его в тесто. Тщательно перемешать венчиком, чтобы не появились комочки. Влить в получившееся тесто растительное масло и взбить.
- Можно приступать к приготовлению блинов сразу же или оставить тесто на 10-15 минут. Сковороду слегка смазать растительным маслом и при помощи половника вылить тесто, круговым движением руки распределяя его по поверхности.
- Выпекать ванильные блинчики с маком следует на среднем огне 1-1,5 минуты, затем перевернуть на другую сторону и довести до готовности еще в течение полминуты.