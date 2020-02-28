Пятый день Масленицы: Тещины вечерки

Пятница на Масленичной неделе называется Тещины вечерки. Мама жены отправляется в гости к молодым, чтобы поесть блинов и дать массу ценных советов.

К пятнице у славян начинался самый разгул веселья. А вечером после игр и забав молодожены принимали у себя в гостях тещу. Блины пекла молодая хозяйка для своей мамы, но и зять должен был показать свое уважение, несколько раз пригласив женщину в гости. Теща давала молодым советы, оценивала, как ее встретили и вкусно ли накормили.

«Основной смысл Масленицы — начало хозяйственного года. Это рост растительности, скота и рождение детей. И блины с одной стороны замена хлеба, с другой — подношение умершим предкам, потому что в понимании славян за смертью начинается жизнь», — рассказала Sibnet.ru доцент кафедры теории, истории культуры и музеологии НГПУ Елена Тихомирова.

По ее словам, именно поэтому первый блин посвящали умершим — его клали на могилу, отдавали нищим в память о предках или съедали за упокой. Таким образом, славяне просили у предков помощи и богатого урожая.

Ванильные блины с маком:

Ингредиенты:

Яйцо куриное — 2 штук

Сахар — 1 чайных ложек

Ванильная эссенция — 1 чайная ложка

Мука — 200 граммов

Соль — 0,25 чайных ложек

Мак — 15 граммов

Молоко — 400 миллионов

Масло растительное — 20 миллилитров

Приготовление: