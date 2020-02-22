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ЦРУ отыскало способ читать секретную переписку правительств

Источник:
The Washington Рost
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Фото: Wikimedia

Центральное разведывательное управление США в течение полувека перехватывало секретную информацию более чем 120 стран с помощью швейцарской компании Crypto AG, выяснили независимые журналисты.

Базирующаяся в Швейцарии компания Crypto AG считается одним из лидеров по выпуску оборудования, которое используется при шифровании секретной информации. В 1971 году производитель стал сотрудничать с ЦРУ, которая даже выкупила долю в компании.

Независимое расследование показало, что шифровальные машины Crypto AG были сконструированы таким образом, что сотрудники ЦРУ могли читать всю переписку иностранных государств, пишет The Washington Рost.

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В числе клиентов компании были правительства Ирана, стран Латинской Америки, Индии, Пакистана, Ватикана, Ливии и других государств. Россия и Китай с Crypto AG никогда не сотрудничали.

Безопасная версия аппаратов продавалась швейцарским клиентам и еще нескольким странам, тогда как многие другие государства, ничего не подозревая, покупали шифровальные машины, через которые за ними могли шпионить спецслужбы США и ФРГ.

Отмечается, что теперь власти Швейцарии намерены разобраться со скандалом вокруг Crypto AG. Сейчас компания практически перестала производить шифровальную аппаратуру — на нее нет спроса из-за появления более современной криптографии.

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