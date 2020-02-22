ЦРУ отыскало способ читать секретную переписку правительств

Центральное разведывательное управление США в течение полувека перехватывало секретную информацию более чем 120 стран с помощью швейцарской компании Crypto AG, выяснили независимые журналисты.

Базирующаяся в Швейцарии компания Crypto AG считается одним из лидеров по выпуску оборудования, которое используется при шифровании секретной информации. В 1971 году производитель стал сотрудничать с ЦРУ, которая даже выкупила долю в компании.

Независимое расследование показало, что шифровальные машины Crypto AG были сконструированы таким образом, что сотрудники ЦРУ могли читать всю переписку иностранных государств, пишет The Washington Рost.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ ЦРУ рассказало про голубей-шпионов

В числе клиентов компании были правительства Ирана, стран Латинской Америки, Индии, Пакистана, Ватикана, Ливии и других государств. Россия и Китай с Crypto AG никогда не сотрудничали.

Безопасная версия аппаратов продавалась швейцарским клиентам и еще нескольким странам, тогда как многие другие государства, ничего не подозревая, покупали шифровальные машины, через которые за ними могли шпионить спецслужбы США и ФРГ.

Отмечается, что теперь власти Швейцарии намерены разобраться со скандалом вокруг Crypto AG. Сейчас компания практически перестала производить шифровальную аппаратуру — на нее нет спроса из-за появления более современной криптографии.