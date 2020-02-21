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Полпред президента разбирался в «мусорных» проблемах Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Региональные операторы по вывозу и переработке ТКО в ряде регионов Сибири погрязли в долгах, а жители жалуются на полные мусорные баки на улицах городов, сообщил полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло на совещании в пятницу.

С 2019 года в России действует новая система по обращению с отходами, когда контроль над сферой переходит от множества компаний к крупным региональным операторам. Осенью министр природных ресурсов заявил, что в ряде регионов возникли проблемы, в том числе в Сибири.

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Так, в Туве и Приангарье не внесли изменения в документы, устанавливающие правила раздельного сбора мусора и снижения расходов на их перевозку. Это должны были сделать еще в 2019 году.

Жители Хакасии, Алтайского края, Новосибирской и Омской областей регулярно жаловались на несвоевременную уборку мусора. В период новогодних праздников отходы вывозили с перебоями и на улицах стояли переполненные мусорные баки.

Еще одна проблема — высокая кредиторская задолженность региональных операторов. В ноябре субподрядчики, не получившие деньги за работу, отказались сотрудничать с «Экологией-Новосибирск». Подобная ситуация сложилась также на Алтае, в Туве, Хакасии и Кемеровской области.

«Следует усилить контроль со стороны органов исполнительной власти, органов местного самоуправления за своевременностью и качеством работы региональных операторов, рассмотреть на местах вопросы повышения платежной дисциплины», – подчеркнул Меняйло.

Кроме того, до сих пор не решена ключевая задача этой реформы — организация сортировки и переработки отходов. К 2024 году доля переработки отходов должна составлять 60%, сейчас она не превышает 15%.


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