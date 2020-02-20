Шамсутдинов отказался идти на мировую с обвиняемым в дедовщине

Солдат Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший в воинской части Забайкалья восемь человек, отказался идти на мировую с обвиняемым в издевательствах над сослуживцами Русланом Мухатовым. Об этом стало известно в ходе судебного заседания по делу о дедовщине, где Шамсутдинов фигурирует как потерпевший.

Читинский гарнизонный военный суд проводит слушания по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье. Потерпевшими признаны шесть человек. В их числе Шамсутдинов, расстрелявший 25 октября 2019 году восемь сослуживцев в этой же части.

Еще один потерпевший — Евгений Графов, который был тяжело ранен во время расстрела со стороны Шамсутдинова. На суде его интересы представляла мать.

Мухатова обвиняют в том, что он решил показать свое мнимое превосходство над рядовыми, заставлял молодых людей без отдыха отжиматься, подтягиваться на перекладине, а также «ловить бабочек», то есть выпрыгивать из положения приседа с хлопками над головой.

Мухатов решил, что три сослуживца плохо выполняют упражнения и начал бить их кулаком в боксерской перчатке по рукам, которые срочники скрестили на своих лбах. Среди них также оказался Шамсутдинов.

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Второй случай неуставных отношений произошел в третьей декаде октября: Мухатов отчитал Шамсутдинова за то, что рядовой шел в курилку в неположенное время и пнул солдата по ноге, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные гособвинения.

В ходе судебного заседания четверо потерпевших по делу о дедовщине отказались от претензий к Мухатову. Мать Евгения Графова отказалась от иска к обвиняемому. Рамиль Шамсутдинов остается единственным, кто имеет претензии к обвиняемому Руслану Мухатову, сообщил «72.ru» из зала суда.