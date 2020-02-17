Ростелеком поможет отсортировать мусор в Новосибирске

Ростелеком в Новосибирске предоставил в аренду муниципальному предприятию «Спецавтохозяйство» два мобильных сортировочных комплекса твердых коммунальных отходов (ТКО) «Урал-Сот-3». В компании рассчитывают, что это начинание станет частью цифровой системы управления обращения с мусором в рамках проекта «Умный город».

Мобильные комплексы «Урал-Сот-3» помогут отсортировать мусор для последующей переработки, утилизации или коммерческой реализации. Срок аренды оборудования по договору составляет 36 месяцев, после этого МУП «САХ» может выкупить комплексы для дальнейшего использования.

«По условиям договора Ростелеком будет консультировать специалистов предприятия по вопросам, связанным с корректной работой комплексов, помогать в настройке режима в ходе эксплуатации. Мы надеемся, что этот проект в будущем станет частью цифровой системы управления обращения с твердыми коммунальными отходами, которая в том числе предполагает контроль за сбором, вывозом и сортировкой мусора», — директор Новосибирского филиала компании Юрий Куприянов.

Технологичные сервисы Ростелекома помогают специализированным предприятиям наладить работу по вывозу ТКО. Ударопрочные датчики определяют уровень заполнения контейнеров и отправляют эту информацию в онлайн-систему, которая рассчитывает подходящий маршрут и точное время вывоза мусора. Еще один элемент экосервиса — ГЛОНАСС-трекинг — позволяет видеть маршрут движения мусоровозов, а также анализировать пробег и время работы водителей.

«То, что предприятие "Спецавтохозяйство" развивается — это хорошо. Приобретается новая техника, увеличивается её количество. Это пример успешной работы», — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Система управления обращения с твердыми коммунальными отходами входит в число базовых мероприятий стандарта «Умный город», который утвердил Минстрой России.

В проект включены города с населением свыше 100 тысяч человек, а также все административные центры (около 180 городов). В ближайшие пять лет они станут площадками для внедрения умных технологий по восьми направлениям, включая ЖКХ, городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности.