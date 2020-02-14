Гадания на мужчину: расклады из 36 карт

Узнать, что думает мужчина и проверить, есть ли у него другая возлюбленная можно с помощью простых карточных раскладов. Для гаданий на любовь не нужны дополнительные атрибуты — только обычная игральная колода из 36 карт.

В разных карточных гаданиях на мужчину свои нюансы, но простые расклады обычно не требуют магической подготовки. Общие правила — перед каждым гаданием девушка, на которую делается расклад, должна снять карту с колоды мизинцем правой руки на себя и думать в этот момент о том самом мужчине. Кроме этого, перед любым гаданием надо определиться, дама какой масти вы сама, чтобы понимать в будущих раскладах место в жизни короля.

По имени и фамилии

Очень быстрый расклад на имя и фамилию молодого человека поможет узнать, какие чувства парень испытывает по отношению к девушке. Для этого нужно посчитать сколько букв в его полном имени и фамилии, например, в имени Иван Иванов десять букв. В этом случае карты раскладываются на десять стопок. Когда стопки разложены, их нужно собрать через одну, пока все не будут вновь в одной колоде.

Далее гадальщица выкладывает по очереди карты рубашкой вверх и смотрит, когда совпадут пары. Каждая совпавшая пара имеет свое значение:

Шестерки — хочет прийти, приехать к девушке; семерки — желает встретиться; восьмерки — есть разговор; девятки — любит, нравишься; десятки — проявляет интерес; валеты — заботится; дамы (одинаковых мастей) — думает; дамы (разных мастей) — есть другая; короли — ревнует; тузы — скучает.

Шесть карт на короля

Выбираем нужного короля из колоды карт — обычно, если мужчина брюнет, то нужны темные масти, для блондина — красные. Если парень молод — загадываем на трефы или бубны, в возрасте — на пики и черви.

Оставшиеся карты следует перетасовать, думая о загаданном мужчине, снять на себя, и выложить шесть карт к королю. Первая расскажет о мыслях любимого, вторая — о том, что у него на сердце. Третья укажет на его скорое будущее, четвертая — на его желания, пятая — на нежелательные события в его жизни, а шестая поведает о его настоящем.

Гадание на желания



Представьте любимого мужчину, после чего перемешайте карты и произвольно выньте из колоды три из них. Первая расскажет о том, что от вас хочет партнер в текущий момент времени, вторая — в ближайшем будущем, а третья — в далекой перспективе.

На мысли любимого

Очень простой способ узнать с помощью игральных карт, о чем думает ваш любимый на текущий момент времени. Гадать таким способом можно хоть пять раз на день. Сняв с колоды первую карту, нужно загадать мужчину на одного короля. Например, это будет бубновый король. Затем поочередно карты выкладываются, на каждую нужно приговаривать следующий текст.

«Мой любимый скучает. О встрече мечтает. Ревнует. Страдает. Видеть совсем не желает. Волнуется, что я с другим. От любви ко мне томим. Меня хочет удивить. Хочет он со мною жить. От любви ко мне сгорает. Только обо мне мечтает. Расстаться желает, как сказать не знает. Хочет жениться. От любви томится. Мой милый в заботе. Его мысли о работе. О чем мысли — не понять, надо снова погадать».

Так приговариваем до тех пор, пока не выпадет загаданный король. На какой фразе выпал, те мысли и в голове у любимого.

На измену

Узнать, верен ли возлюбленный, можно с помощью гадания на тузов. Данный способ предсказания очень прост — понадобится колода карт и колечко. Для начала необходимо вытащить из колоды всех тузов и выложить их перед собой картинкой вверх. Затем взять колечко и бросить его на карты. Тот туз, на которого упадет кольцо, станет ответом на заданный вопрос.

Фото: © Sibnet.ru

— ваш партнер любит только вас, вы для него единственный любимый человек.— у вашего партнера есть молодая и не состоящая в браке любовница.— у партнера есть замужняя любовница.— до встречи с вами у партнера было много связей, но в данный момент он вам не изменяет.