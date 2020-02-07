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Подсчитано необходимое для здоровья количество секса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: pulguita / Attribution-ShareAlike License

Простой человек от обилия сексуального контента вокруг может придти к выводу, что с его сексуальной жизнью все плохо, однако в реальности существует среднестатистическая норма для занятий сексом, с которой можно сравнивать собственные цифры.

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук рекомендует ориентироваться именно на «сексуальную норму», которая составляет два-три соития в неделю, передает Sputnik. Если она выполняется, что идти к специалисту нет нужды.

«Это средняя норма, ведь у людей разные темпераменты, разный возраст, разная половая конституция. Важно знать свою половую конституцию, и формировать свой, комфортный ритм половой активности, приносящий удовлетворение», — отмечает эксперт.

Сексолог указывает, что если человек не выполняет «норму», то качестве его жизни снижается. Однако если превысить норму половой активности, то сам процесс интимной близости скоро прискучит, так что требуется соблюдать баланс.

В частности, Кульгавчук рекомендует воздерживаться от секса накануне очень ответственных мероприятий, где предстоит важное выступление, так как после интимного и затратного сексуального контакта нервная система уходит в защитный режим для восстановления.

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Отношения #Любовь #Здоровье
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