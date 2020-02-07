Сибирские ученые разработали маски с серебром против вирусов

Исследователи из Института химии твердого тела и механохимии СО РАН разработали материал для медицинских масок, имеющий высокую антибактериальную и противовирусную активность, сообщил заведующий лабораторией электрохимии гетерогенных систем ИХТТМ СО РАН Александр Медведев.

Материал, разработанный в институте, состоит из мельтблауна и наносеребра. Мельтблаун используется во внутреннем слое обычной трехслойной медицинской маски. Это синтетический нетканый материал из очень тонких полипропиленовых микроволокон, имеющих диаметр порядка одного микрона. Обычно он пропитывается водоотталкивающей смесью. Ученые обрабатывали мельтблаун ионами серебра.

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«По заказу нашего партнера, новосибирской компании «Биоком», были проведены исследования эффективности полученного противовирусного материала в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Результаты исследования, полученные в октябре 2018 года, показали, что живые микроорганизмы через такие маски не проходят. Материал был проверен на вирусе гриппа А и на двух типах бактерий — стафилококке и E. coli», — сказал главный научный сотрудник ИХТТМ СО РАН Николай Ляхов.

Испытания продемонстрировали, что обработанный серебром мельтблаун моментально убивает вирус, а при длительном контакте его эффективность даже увеличивается. Если обычные маски необходимо менять каждые полтора-два часа, то маска ИХТТМ может работать в течение десяти часов в условиях непрерывного воздействия патогенной среды.

Кроме того, она способна самоочищаться. Если ее снять на ночь, то можно воспользоваться ею же на следующий день. При этом по стоимости такие маски будут немногим дороже обычных.

В качестве образца для сравнения в экспериментах «Вектора» использовалась ткань от респиратора «Лепесток 200» и фильтр для обычной медицинской маски. Выяснилось, что через них проходит в десять тысяч раз больше вирусов, чем через новую маску ИХТТМ.

«Наш материал убивает, полностью дезактивирует вирусы. Механизм этого процесса нам пока до конца непонятен — его изучение представляет собой отдельную задачу, требующую времени и средств»,— рассказал Ляхов.

Насколько такой материал будет эффективным против коронавируса, пока не известно. Во-первых, этот вирус появился на «Векторе» относительно недавно, и нужно время, чтобы его наработали в достаточном количестве для испытаний. Во-вторых, для очередной проверки противовирусной активности нового материала необходимы немалые средства, которыми институт сейчас не располагает.

В ИХТТМ уже готова опытная линия, созданная совместно с компанией «Биоком», — действующий макет технологического производства лабораторной мощности. Ученые надеются, что технология, не имеющая аналогов в мире, будет реализована в промышленном производстве медицинских масок.

«Мы разработали поточную линию нанесения ионов серебра на ленту мельтблауна, чтобы можно было нарабатывать опытные образцы для испытаний, проводить которые должны специалисты. Сейчас в ИХТТМ делается дополнительная партия этого материала, мы готовы предоставить его в заинтересованные организации», — сказал Александр Медведев.