НАВЕРХ

Сибирские ученые разработали маски с серебром против вирусов

Источник:
Sibnet.ru
171 3
Фото: © предоставлено ИХТТМ СО РАН

Исследователи из Института химии твердого тела и механохимии СО РАН разработали материал для медицинских масок, имеющий высокую антибактериальную и противовирусную активность, сообщил заведующий лабораторией электрохимии гетерогенных систем ИХТТМ СО РАН Александр Медведев.

Материал, разработанный в институте, состоит из мельтблауна и наносеребра. Мельтблаун используется во внутреннем слое обычной трехслойной медицинской маски. Это синтетический нетканый материал из очень тонких полипропиленовых микроволокон, имеющих диаметр порядка одного микрона. Обычно он пропитывается водоотталкивающей смесью. Ученые обрабатывали мельтблаун ионами серебра.

#Оракул
Началась «большая мутация»: астрологи рассказали о коронавирусе

«По заказу нашего партнера, новосибирской компании «Биоком», были проведены исследования эффективности полученного противовирусного материала в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Результаты исследования, полученные в октябре 2018 года, показали, что живые микроорганизмы через такие маски не проходят. Материал был проверен на вирусе гриппа А и на двух типах бактерий — стафилококке и E. coli», — сказал главный научный сотрудник ИХТТМ СО РАН Николай Ляхов.

Испытания продемонстрировали, что обработанный серебром мельтблаун моментально убивает вирус, а при длительном контакте его эффективность даже увеличивается. Если обычные маски необходимо менять каждые полтора-два часа, то маска ИХТТМ может работать в течение десяти часов в условиях непрерывного воздействия патогенной среды.

Кроме того, она способна самоочищаться. Если ее снять на ночь, то можно воспользоваться ею же на следующий день. При этом по стоимости такие маски будут немногим дороже обычных.

В качестве образца для сравнения в экспериментах «Вектора» использовалась ткань от респиратора «Лепесток 200» и фильтр для обычной медицинской маски. Выяснилось, что через них проходит в десять тысяч раз больше вирусов, чем через новую маску ИХТТМ.

«Наш материал убивает, полностью дезактивирует вирусы. Механизм этого процесса нам пока до конца непонятен — его изучение представляет собой отдельную задачу, требующую времени и средств»,— рассказал Ляхов.

Насколько такой материал будет эффективным против коронавируса, пока не известно. Во-первых, этот вирус появился на «Векторе» относительно недавно, и нужно время, чтобы его наработали в достаточном количестве для испытаний. Во-вторых, для очередной проверки противовирусной активности нового материала необходимы немалые средства, которыми институт сейчас не располагает.

В ИХТТМ уже готова опытная линия, созданная совместно с компанией «Биоком», — действующий макет технологического производства лабораторной мощности. Ученые надеются, что технология, не имеющая аналогов в мире, будет реализована в промышленном производстве медицинских масок.

«Мы разработали поточную линию нанесения ионов серебра на ленту мельтблауна, чтобы можно было нарабатывать опытные образцы для испытаний, проводить которые должны специалисты. Сейчас в ИХТТМ делается дополнительная партия этого материала, мы готовы предоставить его в заинтересованные организации», — сказал Александр Медведев.

Еще по теме
Сибирские ученые создали препарат для лечения туберкулеза
Китай испытает российский препарат от коронавируса
Сибиряки научат искусственный интеллект «отлавливать» утечку данных
Размножение коронавируса показали на фото
смотреть все
Новосибирск #Наука
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин призвал закрыть «вузы-пустышки»
•
Пентагон обвинил Россию в «переписывании мирового порядка»
•
Британия снимет с России часть экономических санкций
•
Обнародован список богатейших россиян
Подробности
•
«Обезжиренный» Новосибирск: закрывается 102-летний завод
•
«Холидей» поставил под угрозу банкротства сотни предприятий Сибири
•
Геймерам «Игрового» устроят крупный ивент с призами
•
Как китаец с коронавирусом испугался российской медицины
Как это работает
•
Мотор молчит: почему зимой не заводится машина
•
«Учу заканчивать страдания»: как лечат розгами
•
Азбука ароматов: как парфюм завершает образ
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
НОВОСТИ СИБИРИ
Снежная и теплая погода придет в Новосибирск в выходные
Сибирь 07.02.2020 14:02
Автомобиль с полицейским на крыше промчался по Иркутску
Сибирь 07.02.2020 14:00
Оттепель придет на выходных в Восточную Сибирь
Сибирь 07.02.2020 13:20
Грипп на Алтае сочли опаснее китайского коронавируса
Сибирь 07.02.2020 13:13
Самое популярное
Ванга напророчила лекарство от коронавируса
4921
Томские туристы оказались в ловушке из-за отмены рейсов
4627
Обнаружен новый способ передачи коронавируса
3274
Как китаец с коронавирусом испугался российской медицины
3244
Обсуждение (3)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин призвал закрыть «вузы-пустышки»
•
Пентагон обвинил Россию в «переписывании мирового порядка»
•
Британия снимет с России часть экономических санкций
•
Обнародован список богатейших россиян
Подробности
•
«Обезжиренный» Новосибирск: закрывается 102-летний завод
•
«Холидей» поставил под угрозу банкротства сотни предприятий Сибири
•
Геймерам «Игрового» устроят крупный ивент с призами
•
Как китаец с коронавирусом испугался российской медицины
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Попробуй новое ТВ: раздача бесплатного Wink продолжается
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Глава Госдепа Помпео признал Крым потерянным для Украины
126
Нидерланды предъявили обвинения россиянам по делу о гибели МН17
54
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
52
Патриарх Кирилл призвал вписать Бога в Конституцию России
50
Бойцы спецназа ФСБ погибли в Сирии
50