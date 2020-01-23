World of Tanks дарит супертанк абонентам Ростелекома

Абоненты геймерского тарифа «Игровой» получают премиум-аккаунт и ряд уникальных бонусов, в том числе, супертанк Т-44-100 (Р), разработанный специально для клиентов Ростелекома.Тариф «Игровой» — совместный проект Ростелекома и компании Wargaming. Пример удачного симбиоза двух лидеров рынка. Телекоммуникационный гигант обеспечил геймеров высоскоростным интернетом, производитель игр — эксклюзивными бонусами для культовой World of Tanks.
Скорость интернета в тарифе «Игровом» в два раза превышает стандартную для домашнего интернета — 200 мегабит в секунду. Это позволяет геймерам забыть о качестве соединения и полностью сосредоточиться на игре.
Wargaming предоставляет всем пользователям «Игрового» неограниченный (на все время действия тарифа) премиум-аккаунт в World of Tanks. Его не нужно покупать отдельно — достаточно просто оплатить интернет. Аккаунт обеспечивает дополнительные 50% к заработку кредитов и опыта в игре, что дает серьезные преимущества для геймеров.
Элитная боевая машина
Но главная изюминка тарифа — эксклюзивный танк Т-44-100 (Р), созданный специально для абонентов Ростелекома. Он бесплатно предоставляется при первой активации игровой опции. Сторонним пользователям за деньги его в игре купить нельзя. Это эффективная и универсальная боевая машина, подходящая под разные стили игры.
Этот танк в игре относится к классу премиум. Премиум техника приносит больше кредитов и опыта за каждый бой, а также обладает рядом других преимуществ. Игроки отмечают не только высокую огневую мощь и защищенность танка, но и выдающуюся подвижность Т-44-100 (Р).
Танк в игре имеет уникальный камуфляж — три вида маскировочной окраски (летней, зимней и пустынной) для трех видов карт. На броне у него изображена эмблема войск связи Вороженных сил СССР.
Пользователь тарифа «Игровой» также получает 100% прокачанный экипаж, находящийся в полной боевой готовности, с навыком «Боевое братство». В распоряжении геймера также предоставляется дополнительный слот в ангаре для новой машины.В начале 2020 года Ростелеком объявил спецакцию для геймеров. При одновременном подключении или переходе на тариф «Игровой» двух новых абонентов или приглашении друга действующим клиентом «Игрового» оба получают в подарок месяц бесплатного пользования тарифом. При этом количество подключений друзей и подарков не ограничено. Заполнить заявки для подключения можно на сайте акции «Вместе играть дешевле».