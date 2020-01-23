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World of Tanks дарит супертанк абонентам Ростелекома

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Wargaming

Абоненты геймерского тарифа «Игровой» получают премиум-аккаунт и ряд уникальных бонусов, в том числе, супертанк Т-44-100 (Р), разработанный специально для клиентов Ростелекома.

Тариф «Игровой» — совместный проект Ростелекома и компании Wargaming. Пример удачного симбиоза двух лидеров рынка. Телекоммуникационный гигант обеспечил геймеров высоскоростным интернетом, производитель игр — эксклюзивными бонусами для культовой World of Tanks.

Скорость интернета в тарифе «Игровом» в два раза превышает стандартную для домашнего интернета — 200 мегабит в секунду. Это позволяет геймерам забыть о качестве соединения и полностью сосредоточиться на игре.

Wargaming предоставляет всем пользователям «Игрового» неограниченный (на все время действия тарифа) премиум-аккаунт в World of Tanks. Его не нужно покупать отдельно — достаточно просто оплатить интернет. Аккаунт обеспечивает дополнительные 50% к заработку кредитов и опыта в игре, что дает серьезные преимущества для геймеров. 


Элитная боевая машина

Но главная изюминка тарифа — эксклюзивный танк Т-44-100 (Р), созданный специально для абонентов Ростелекома. Он бесплатно предоставляется при первой активации игровой опции. Сторонним пользователям за деньги его в игре купить нельзя. Это эффективная и универсальная боевая машина, подходящая под разные стили игры.

Советский опытный средний танк был создан в 1945 году на базе танка Т-44. От серийных Т-44 отличался 100-мм орудием ЛБ-1, для установки которого была спроектирована новая башня, а также наличием противокумулятивных экранов по бортам корпуса. Всего было выпущено две машины.

Этот танк в игре относится к классу премиум. Премиум техника приносит больше кредитов и опыта за каждый бой, а также обладает рядом других преимуществ. Игроки отмечают не только высокую огневую мощь и защищенность танка, но и выдающуюся подвижность Т-44-100 (Р).

Танк в игре имеет уникальный камуфляж — три вида маскировочной окраски (летней, зимней и пустынной) для трех видов карт. На броне у него изображена эмблема войск связи Вороженных сил СССР.

Пользователь тарифа «Игровой» также получает 100% прокачанный экипаж, находящийся в полной боевой готовности, с навыком «Боевое братство». В распоряжении геймера также предоставляется дополнительный слот в ангаре для новой машины.

В начале 2020 года Ростелеком объявил спецакцию для геймеров. При одновременном подключении или переходе на тариф «Игровой» двух новых абонентов или приглашении друга действующим клиентом «Игрового» оба получают в подарок месяц бесплатного пользования тарифом. При этом количество подключений друзей и подарков не ограничено. Заполнить заявки для подключения можно на сайте акции «Вместе играть дешевле».

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