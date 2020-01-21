Инспектора ДПС в Новосибирске уволили за виски вместо незамерзайки

Сотрудника ГИБДД, который в декабре залил в автомобиль виски Jack Daniels вместо омывающей жидкости уволили, сообщил во вторник Sibnet.ru представитель ГУ МВД по Новосибирской области.

В декабре в соцсетях появилась видеозапись, на которой сотрудник ДПС заливает в машину виски Jack Daniels, так как у него закончилась омывающая жидкость. Он говорит, что виски хотел выпить на Новый год, но пришлось использовать не по назначению, так как «работа важнее». «Могу себе позволить», — сказал полицейский.

«Служебная проверка завершилась, по ее результатам приказом начальника ГУ МВД по Новосибирской области от 15 января 2020 года данный сотрудник уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», — сказал собеседник.