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Алтайское село признали самым необычным для туристов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Алтайская деревня мастеров Аскат вошла в перечень наиболее необычных направлений для непродолжительных поездок в январе и феврале этого года.

Рейтинг составил российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, в пятерку лидеров из сибирских направлений вошла только Республика Алтай.

Село Аскат расположено в популярном у туристов Чемальском районе, на левом берегу реки Катунь. Это своеобразная деревня мастеров и художников. Здесь располагаются музей-усадьба семьи Головань, Льняная лавка, центр русской культуры «Лукоморье».

В число лидеров также вошли Сургут в Ханты-Мансийском административного округе — Югре, село Умба в Мурманской области, город Кыштым на Южном Урале в Челябинской области и поселок Лисий Нос на северном берегу Финского залива в Ленинградской области.

По данным портала, туристы бронируют путешествия на Южный Урал, в Сибирь и в северные регионы страны на период от одной до пяти ночей и тратят на аренду жилья для отдыха от 2,7 до 11,8 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Сургуте, дороже — в Лисьем Носе. Отдых в Аскате на пять ночей обойдется в 4,85 тысячи рублей.

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Топ комментариев

Иркут 69

Старая сказка о вечном.... о бабле и зле. 😁Чувак работает по классической испытанной схеме. Все доходы...

Uynachalnica

Вполне предсказуемо, а поначалу то, его доходы раз в 10 превышали ее. Интересно, а у детишек какие?

physx

Опять под себя изменят конституцию РФ.

nicollaich

Харррроший у россиян будет премьер.

Иркут 69

И это только официальные доходы, которые нельзя скрыть от налогообложения. Редко кто из чиносов такого...