Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга

Фанаты игр от Wargaming, 4Gam и MY.GAMES могут получить бесплатный месяц пользования специальным геймерским интернет-тарифом «Игровой» от провайдера Ростелеком. Для этого в рамках специальной акции нужно подключить к тарифу друга (он тоже получит бесплатный месяц).

При этом необязательно быть абонентом Ростелекома — можно самому одновременно с другом подключиться к тарифу «Игровой» впервые. Для участия достаточно заполнить заявку на специальном сайте акции.

После подтверждения заявки участники акции получают промокоды для активации бесплатного месяца (активировать в личном кабинете абонента). Промокод действует на второй месяц, то есть при активации в январе бесплатным будет февраль, при активации в феврале — март, и т.д.

Один участник акции может подключить неограниченное число друзей и за каждого получить промокод на бесплатный месяц. Но активировать промокод можно не чаще раза в месяц.

Принять участие в акции «Вместе играть дешевле» может любой совершеннолетний, проживающий на территории Сибирского федерального округа, Республики Бурятия или Забайкальского края.

Премиум-аккаунты и бонусы тарифа

Техническое достоинство «Игрового» тарифа — скорость, в два раза превышающая стандартную для домашнего интернета, — 200 мегабит в секунду.

Ростелеком разработал геймерский тариф совместно провайдерами онлайн-игр: Wargaming, 4Gam и MY.GAMES. Поэтому абоненты получают весомые преимущества в играх, что значительно увеличивает их шансы на победу.

Wargaming для тарифа представила игры World of Warplanes и World of Warships и культовый танковый симулятор World of Tanks. Абоненты получают в них премиум-аккаунты и уникальные бонусы. Например, элитный танк Т-44-100 (Р), крейсер «Адмирал Макаров» и истребитель ЯК-3Т.

За каждый день подписки на «Игровой» с активированной опцией MY.GAMES абоненты накапливают «дни РТК», дающие игрокам новые виды оружия и костюмы персонажей в играх Warface, CrossFire и Archeage.

В каждой игре 4Gam — Lineage 2, Blade & Soul, Point Blank и Aion — абонентов ждут подарок за подключение и ежедневные бонусы за стаж.

Это только некоторые из действующих привилегий для абонентов тарифа. Кроме этого, игры-парнтеры регулярно проводят акции, в которых можно получить дополнительные преимущества, а также пользоваться коммерческими предложениями разработчиков по специальной цене.