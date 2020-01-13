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Астронавт ужаснулся масштабам пожаров в Австралии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Итальянский астронавт Лука Пармитано рассказал своим подписчикам в Twitter, что экипаж Международной космической станции никогда не видел из космоса пожаров таких «ужасающих масштабов», как в Австралии.

«Общаясь с моими товарищами по экипажу, мы поняли, что никто из нас никогда не видел пожаров в таких ужасающих масштабах», — написал находящийся сейчас на орбите астронавт на своей странице в соцсети.

Пармитано также опубликовал в Twitter сделанные им с борта МКС снимки пожаров в Австралии. Кроме итальянца, в настоящее время на борту МКС работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир.

В результате природных пожаров в Австралии выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 17 человек, уничтожил тысячу домов. По оценкам ученых, в огне погибли более 1 миллиарда животных.

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Alhazred

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jeryakob

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Danilon

А мне даже нравится эта ситуация ! Ну да, поганая. Ну да, есть статья УК за наёмничество. Но это же Путин....

jeryakob

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zotamok

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