Астронавт ужаснулся масштабам пожаров в Австралии

Итальянский астронавт Лука Пармитано рассказал своим подписчикам в Twitter, что экипаж Международной космической станции никогда не видел из космоса пожаров таких «ужасающих масштабов», как в Австралии.

«Общаясь с моими товарищами по экипажу, мы поняли, что никто из нас никогда не видел пожаров в таких ужасающих масштабах», — написал находящийся сейчас на орбите астронавт на своей странице в соцсети.

Пармитано также опубликовал в Twitter сделанные им с борта МКС снимки пожаров в Австралии. Кроме итальянца, в настоящее время на борту МКС работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир.

An immense ash cloud covers Australia as we fly toward the sunset.



Una immensa nube di cenere copre l’Australia mentre voliamo verso il tramonto.#MissionBeyond pic.twitter.com/9Bmm9s4xa1 — Luca Parmitano (@astro_luca) January 13, 2020

В результате природных пожаров в Австралии выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 17 человек, уничтожил тысячу домов. По оценкам ученых, в огне погибли более 1 миллиарда животных.