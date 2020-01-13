Блогер в Красноярске заболел после мастер-класса по ночевке в сугробе

Красноярский блогер и лесник Игорь Шехоркин снял видео, как заночевать в зимнем лесу, после этого он простудился, сообщил сам автор ролика на Youtube.

Шехоркин работает государственным инспектором по охране леса в Красноярском крае. По его словам, он продолжает искать способы удачной ночёвки в лесу зимой, без снаряжения.

«Делаю это для того, чтобы люди понимали, что их ждёт суровое испытание, в случае если заблудились… Задача в этом видео у меня была следующая: переночевать по "мокрому", иначе первую ночь никак не провести, после такого строительства. Вторую ночь по "сухому" высушиться возле костра, и в сухой одежде переночевать впервые на моём канале. Но этого не произошло, так как неважно себя начал чувствовать», — написал под видео Шехоркин.

На видео, которое посмотрели более 40 тысяч человек, блогер показал, как он ночует в лесу зимой. Для этого он построил пирамиду из снега, внутри настелил коры деревьев и закрыл вход снегом. Внутри убежища температура воздуха составляла 4-6 градусов тепла, но была высокая влажность. После такой ночевки Шехоркин простудился, но решил после выздоровления снять продолжение о том, как ночевать в лесу.