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Томичи сделали лучшую снежную скульптуру в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-центр мэрии Новосибирска

Томские мастера изготовили лучшую снежную скульптуру на новосибирском фестивале скульптур, посвященную Году памяти и славы, сообщает пресс-центр мэрии.

Фестиваль снежной скульптуры стартовал 4 января. В течение нескольких дней мастера изготавливали снежные композиции, посвящённые заданной теме – 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Всего в фестивале приняли участие 15 взрослых команд из Новосибирска, Барнаула, Томска, Омска, Сочи, Северска, Красноярска, Стрижевого, Санкт-Петербурга, Москвы, Хабаровска, Бийска, Горно-Алтайска, Республики Казахстан и Республики Кыргызстан. Работа команды из Томска «Дед и внук» получила наивысшую оценку жюри.

Фото: © пресс-центр мэрии Новосибирска

«Скульптура символизирует победу деда над врагом. Участием в войне он проложил дорогу в мирное, беззаботное настоящее и будущее своему внуку. Больше всего мне нравится реакция зрителей. Меня сегодня дедушка незнакомый обнял и поблагодарил. Он понял, проникся идеей. Это самое ценное для меня», — рассказал автор скульптуры Артур Шугуров.

Второе место досталось команде из Омска (композиция «Мирное небо»), третье – новосибирской команде «Победа» за скульптуру «Журавли». Приз мэра Новосибирска, как и в прошлом году, забрали хабаровчане. Снежные скульптуры в Первомайском сквере будут радовать новосибирцев и гостей города до конца января.

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