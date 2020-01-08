Украинский самолет разбился в аэропорту Тегерана. ВИДЕО

Пассажирский самолет Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» разбился в аэропорту Тегерана, 170 человек погибли.

Все пассажиры самолета Boeing-737 «Международных авиалиний Украины», разбившегося после вылета из аэропорта Тегерана, погибли, сообщает Reuters. На борту было 170 человек, сообщил пресс-секретарь организации гражданской авиации страны Резу Джафарзаде иранскому телеканалу Press TV. По другим источникам, на борту было 180 человек.

Ранее иранское агентство сообщило, что украинский лайнер потерпел крушение из-за «технических проблем» у тегеранского международного аэропорта.

«Окончательных списков пока нет, мы работаем в контакте с соответствующими структурами и устанавливаем списки погибших», — сказал РИАНовости представитель посольства Украины.