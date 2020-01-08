Украинский самолет разбился в аэропорту Тегерана. ВИДЕО

Пассажирский самолет Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» разбился в аэропорту Тегерана, 170 человек погибли.
Все пассажиры самолета Boeing-737 «Международных авиалиний Украины», разбившегося после вылета из аэропорта Тегерана, погибли, сообщает Reuters. На борту было 170 человек, сообщил пресс-секретарь организации гражданской авиации страны Резу Джафарзаде иранскому телеканалу Press TV. По другим источникам, на борту было 180 человек.
#Breaking First footage of the Ukrainian airplane while on fire falling near #Tehran pic.twitter.com/kGxnBb7f1q— Ali Hashem (@alihashem_tv) 8 января 2020 г.
Ранее иранское агентство сообщило, что украинский лайнер потерпел крушение из-за «технических проблем» у тегеранского международного аэропорта.
«Окончательных списков пока нет, мы работаем в контакте с соответствующими структурами и устанавливаем списки погибших», — сказал РИАНовости представитель посольства Украины.