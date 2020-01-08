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Чем игропром порадует геймеров в 2020 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © 11333328 / Pixabay License

Геймеров в 2020 году ждет несколько десятков потенциально отличных игр для PC и консолей Xbox One и PlayStation 4. Мы выбрали проекты, пропустить которые нельзя. В списке — продолжения уже зарекомендовавших себя франшиз, ремейки легендарных игр, консольные эксклюзивы и стратегии.

The Last of Us Part II

Возможно, одна из самых ожидаемых игр 2020 года — долгострой от Naughty Dog выйдет в мае текущего года для платформы PlayStation 4 и продолжит историю прекрасно знакомых героев после пятилетнего перерыва. Девочка-подросток Элли из первой части выросла и превратилась в главного протагониста второй части.

Разработчики пообещали, что сиквел станет более пугающим, а основной акцент игровых механик сместится на выживание. Элли предстоит долгое путешествие, в котором игрок будет мстить обидчикам героини. Джоэл также не забыт — постаревший главный герой первой части обязательно примет участие в приключении.

WarCraft III: Reforged

Переиздание WarCraft III: Reign of Chaos и The Frozen Throne в «одном флаконе» порадует фанатов классических стратегий. Ремейк может похвастаться новым игровым движком, разрешением до 4K, перезаписанными кинематографическими роликами и множеством других визуальных улучшений.

Игровая механика при этом останется нетронутой, поэтому игра гарантировано войдет в список популярных киберспортивных дисциплин в 2020 году. Reforged поддерживает все функции Battle.net, которые позволяют меряться силами с живыми игроками. В игре также будет встроенный редактор, который позволит самостоятельно создавать целые уровни.

Cyberpunk 2077

Рейтинги показывают, что новая игра от подарившей миру «Ведьмака» студии CD Project RED — самая ожидаемая для сообщества геймеров в 2020 году. Разработчики решились на эксперимент и покинули привычный мир фэнтези, чтобы познакомить игроков с футуристическим будущим, временные рамки которого указаны в названии проекта.

Сюжет Cyberpunk 77 базируется на популярной настольной игре Cyberpunk 2020. Игрокам будет доступно огромное количество уникального оружия и гаджетов, а протагонист получит возможность выбора класса. Фактически, это шутер с элементами ролевой игры, действие которого разворачивается в антураже классического киберпанка.

Ghost of Tsushima

Самурайский экшен пока держится в тени более именитых проектов, но работа студии inFamous явно достойна внимания обладателей PlayStation 4. События в игре будут разворачиваться в 1274 году, когда в Японию вторгаются монголы — кровожадные захватчики убивают и грабят местных жителей.

Воин-самурай должен дать врагам отпор. Разработчики решили отказаться от большого количества врагов и предоставили игрокам участвовать в зрелищных и кровавых схватках, которые больше всего напоминают дуэли. К эффектным сражениям можно прибавить отличный визуальный ряд — у Ghost of Tsushima есть все шансы стать хитом.

Ori and the Will of the Wisps

Продолжение полюбившегося платформера вернет игроков в зачарованный лес, где обитает дух Ори. Главному герою предстоит путешествие, чтобы помочь другим лесным обитателям. Однако для этого предстоит победить множество монстров и преодолеть опасные препятствия. Сопровождать Ори станет новый друг — совенок Ку.

Игра является прямым продолжением Ori and the Blind Forest, вышедшей в 2015 году. Разработчики не стали мудрить, воспользовавшись всеми удачными механиками первой части. Однако в новой игре бои сделали более динамичными, а персонажи получили новые заклинания и навыки.

Half-Life: Alyx

Свершилось долгожданное — анонсировано продолжение легендарной франшизы Half-Life. Увы, в этом сладком анонсе есть ложка дегтя, ведь новая игра предназначена исключительно для обладателей недешевых VR-шлемов. Впрочем, фанаты все равно празднуют, ведь это первая игра серии Half-Life за последние 12 лет.

События игры разворачиваются за несколько лет до событий Half-Life 2, главной героиней станет Аликс Вэнс — напарница Гордона Фримена из второй части. Игроки узнают, как именно Земля была оккупирована Альянсом, а также поучаствуют в создании Сопротивления, которое впоследствии поможет Фримену изгнать захватчиков.

Dying Light 2

Сиквел популярного шутера обещает стать одним из главных развлечений для поклонников постапокалипсиса с участием зомби. События игры развернутся спустя пятнадцать лет после первой вспышки вируса, которые превращает людей в живых мертвецов. Главному герою предстоит бороться с зомби и группировками живых людей, чтобы спастись.

Разработчики пообещали открытый мир, который станет вчетверо больше по сравнению с первой частью. Игроков ждут быстротечные схватки с противниками и боевой паркур. На этот раз протагониста лишат огнестрельного оружия, поэтому для итоговой победы явно придется попотеть.

Resident Evil 3

Успех ремейка второй части практически гарантирует отличный результат с Resident Evil 3 — разработчики использовали все успешные наработки, объединив современную графику и пугающую атмосферу классических игр в жанре survival horror. Игроков ждет очередное путешествие по смертельно опасному Raccoon City.


Главной героиней является девушка по имени Джилл, ей предстоит разобраться с зомби и частной военной структурой корпорации Umbrella — U.B.C.S, а также ужасающим монстром. Девушке будет помогать солдат Umbrella по имени Карлос Оливейра. В третьей части игрокам придется считать каждый патрон и беречь каждую аптечку — игровой процесс будет заточен на выживании.
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Muzykant

Глядя на это фото в церкви,можно подумать какой милый и безобидный старичок.

Uynachalnica

Поглядел в столбце справа, подумал в телогрейке.

shiro15.1

кто такая польша, сборище завистников которые всегда завидовали России и пытались оттяпать кусочек территории...

Иркут 69

Насчёт честности я бы не согласился, а вот открытый - это да. Что хочет, то и говорит. Бросает в лицо...

Danilon

И ведь никто ему в рожу не плюнул. Так и живём.