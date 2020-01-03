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Фильм дня: «Бойцовский клуб»

Источник:
Sibnet.ru
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Гремучая смесь режиссера Дэвида Финчера и писателя Чака Паланика принесла превосходный результат — на экранах появился фильм, который считается культовым, а людей, которых отзовутся о нем плохо — не существует, как Тайлера Дёрдена.

Сюжет фильма полностью совпадает с сюжетом одноименного романа Чака Паланика. «Бойцовский клуб» рассказывает о герое (Эдвард Нортон), которого долгое время мучает бессоница. В состоянии вечного непонимания, что происходит с его жизнью, офисный клерк знакомится с бесстрашным и свободным Тайлером Дёрденом (Брэд Питт). С этого мгновения у героя меняется жизнь.

Парни становятся лучшими друзьями, варят мыло, создают клуб, где совершенно любой человек может «набить морду» другому человеку. Эта схема превращается для них и еще множества других мужчин в целую религию…

«Первое правило Бойцовского клуба: никому не рассказывать о Бойцовском клубе. Второе правило Бойцовского клуба: никогда никому не рассказывать о Бойцовском клубе. Третье правило Бойцовского клуба: в схватке участвуют только двое. Четвертое правило Бойцовского клуба: не более одного поединка за один раз», — такие правила зачитывал Тайлер перед каждым поединком.

У съемок фильма, который вышел в 1999 году богатая история. Например, в сцене, где герой или Рассказчик впервые бьет Тайлера Дёрдена, Нортон должен был нанести Питту фальшивый удар, но в последнюю минуту Финчер велел Нортону ударить Питта по-настоящему. Гримаса боли на лице Брэда неподдельна, и можно увидеть, как Нортон смеется над этим. Кроме этого, некоторые сцены актеры играли пьяными, а на съемочной площадке случались настоящие потасовки.

Кстати, Паланик признал, что концовка фильма получилась более удачной, нежели концовка его книги. Интересно то, что посмотреть с первого раза картину непросто. Начало ленты кажется бредовым зрителю, который привык к типовому сюжету с завязкой, где все разложено по полочкам. Но как только фильм будет осилен, придет то самое откровение. А главная прелесть в том, что каждый волен сам решить какую истину из фильма ему впитать.



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