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Названо лучшее средство от похмелья

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Stephan Mosel / CC BY 2.0

Лучшим средством от похмелья является спаржа, заявили исследователи из южнокорейского Национального университета Чеджу и Института медицинских наук.

Эксперты пояснили, что аминокислоты и минеральные элементы, которые содержатся в молодой спарже, снижают окислительный стресс, которому подвергаются клетки печени в результате чрезмерного увлечения спиртным.

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Спаржа может лишь облегчить похмелье, полностью избавить от симптомов этот продукт не может, пишет портал Wiley Online Library. Среди других продуктов, эффективно облегчающих похмелье — сок лайма и лимона.

Кроме этого, похмелье отлично снимает корейский суп из соленой говядины, бульона на основе соевого соуса, лапши, крутого яйца и лука. Он представляет собой идеальное сочетание солей, белков, углеводов и микроэлементов, которые необходимы организму после алкогольных возлияний.

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Зима #Аптечка #Еда
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парарара

Разговоры про семью от человека, который не может назвать дочерей - дочерьми.

Uynachalnica

Скопируй! И вместо иконостаса в красный угол!

great_america

Ни кому он уже не интересен. Обещалкин.

S. RONN jackdaw

Ну покажите же, наконец, как он на унитазе сидит и серит! Народу так этого не хватает!))

Uynachalnica

Празднуй народ! И еще 20 лет будут в Кремле фотографии копить!