Названо лучшее средство от похмелья

Лучшим средством от похмелья является спаржа, заявили исследователи из южнокорейского Национального университета Чеджу и Института медицинских наук.

Эксперты пояснили, что аминокислоты и минеральные элементы, которые содержатся в молодой спарже, снижают окислительный стресс, которому подвергаются клетки печени в результате чрезмерного увлечения спиртным.



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Спаржа может лишь облегчить похмелье, полностью избавить от симптомов этот продукт не может, пишет портал Wiley Online Library. Среди других продуктов, эффективно облегчающих похмелье — сок лайма и лимона.

Кроме этого, похмелье отлично снимает корейский суп из соленой говядины, бульона на основе соевого соуса, лапши, крутого яйца и лука. Он представляет собой идеальное сочетание солей, белков, углеводов и микроэлементов, которые необходимы организму после алкогольных возлияний.