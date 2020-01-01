Музей шоколада на Алтае проведет новогодние мастер-классы

Музей-мастерская шоколадного мастерства в Алтайском крае в праздничные дни проведет новогодние экскурсии и мастер-классы.

«Наши экскурсии, мастер-классы проходят сладко, вкусно, познавательно и весело, дарят массу положительных эмоций и удовольствия!.. Мы запускаем новогоднюю экскурсию. Вас ждут костюмированные герои из фильма "Чарли и шоколадная фабрика", увлекательная экскурсия по музею, новогодний мастер-класс по созданию символа наступающего года из шоколада и многое другое!» – говорится в сообщении мастерской.

Со 2 по 12 января барнаульский Музей шоколада будет работать без выходных. Присоединиться к экскурсиям и мастер-классам можно по предварительной записи по телефону 8 903 947 71 52. Музей находится на улице Пушкина, 66.

Кроме того, сайт города сообщает, что участники мастер-классов «Новогодние каникулы Пушкина» со 2 по 31 января будут разрисовывать шоколадные плитки цветным шоколадом в праздничной новогодней атмосфере.