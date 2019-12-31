Составлен рейтинг регионов-любителей шампанского

Жители России в новогодние праздники в среднем выпивают четверть от годового потребления шампанского. Лидером по употреблению игристого напитка является Ненецкий автономный округ, в Ингушетии и Чечне употребление почти нулевое.

В России за год продается около 215 миллионов бутылок шампанского, что примерно составляет две на каждого взрослого гражданина. Популярность игристого вина растет примерно на 2-3% год от года. В новогодние праздники потребляется 24% всего шампанского за год, приводит РИА Новости данные экспертов.

В среднем за зимние праздники россияне выпивают примерно по два бокала шампанского. При этом в 30 регионах потребление выше среднероссийского.

Лидером по потреблению в Новый год шампанского стал Ненецкий автономный округ, где в среднем каждый взрослый выпивает примерно 4,3 бокала. Также в топ-10 Мурманская область, Камчатский край, Сахалинская область, Московская область, Санкт-Петербург, Севастополь, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Хабаровский край.

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Эксперты объясняют это тем, что игристое вино чаще потребляют молодые люди, а в северных регионах и крупных и богатых городах из-за трудовой миграции таких много.

В республиках Северного Кавказа (Ингушетии, Чечне, Дагестане) потребление шампанского почти нулевое. Чтобы оценить масштаб, можно сказать, что в среднем продажа шампанского в новогодние праздники в этих республиках эквивалентна четверти чайной ложки на каждого взрослого. Низкое потребление шампанского в северокавказских регионах главным образом объясняется особенностями менталитета жителей.

В Бурятии за зимние праздники выпивают 45% игристого вина от годового объема, а в Забайкалье — 42%. Также более трети всего шампанского потребляется в новогодние праздник в Ингушетии, Калмыкии, Туве, Чечне и Хакасии. Равномерно его пьют в Севастополе, Краснодарском крае, Сахалинской, Магаданской и Волгоградской областях.