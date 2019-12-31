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Составлен рейтинг регионов-любителей шампанского

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Жители России в новогодние праздники в среднем выпивают четверть от годового потребления шампанского. Лидером по употреблению игристого напитка является Ненецкий автономный округ, в Ингушетии и Чечне употребление почти нулевое.

В России за год продается около 215 миллионов бутылок шампанского, что примерно составляет две на каждого взрослого гражданина. Популярность игристого вина растет примерно на 2-3% год от года. В новогодние праздники потребляется 24% всего шампанского за год, приводит РИА Новости данные экспертов.

В среднем за зимние праздники россияне выпивают примерно по два бокала шампанского. При этом в 30 регионах потребление выше среднероссийского.

Лидером по потреблению в Новый год шампанского стал Ненецкий автономный округ, где в среднем каждый взрослый выпивает примерно 4,3 бокала. Также в топ-10 Мурманская область, Камчатский край, Сахалинская область, Московская область, Санкт-Петербург, Севастополь, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Хабаровский край.

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Эксперты объясняют это тем, что игристое вино чаще потребляют молодые люди, а в северных регионах и крупных и богатых городах из-за трудовой миграции таких много.

В республиках Северного Кавказа (Ингушетии, Чечне, Дагестане) потребление шампанского почти нулевое. Чтобы оценить масштаб, можно сказать, что в среднем продажа шампанского в новогодние праздники в этих республиках эквивалентна четверти чайной ложки на каждого взрослого. Низкое потребление шампанского в северокавказских регионах главным образом объясняется особенностями менталитета жителей.

В Бурятии за зимние праздники выпивают 45% игристого вина от годового объема, а в Забайкалье — 42%. Также более трети всего шампанского потребляется в новогодние праздник в Ингушетии, Калмыкии, Туве, Чечне и Хакасии. Равномерно его пьют в Севастополе, Краснодарском крае, Сахалинской, Магаданской и Волгоградской областях.

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Зима #Новый год #Продукты
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korvinsS

Да они костьми лягут что бы этого не было 100%.

ifhbrjd

Для них "зарплата" - не основной доход, они будут доплачивать, чтобы их не выкинули из их кресел.

Иркут 69

Не основной. Но они из принципа не пойдут на это. Чтоб население не подумало невзначай, что оно может...

Uynachalnica

Скопируй! И вместо иконостаса в красный угол!

47343

Очередной ***** который винит во всем интернет