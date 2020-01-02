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Финансовый гороскоп: кто рискует разориться в 2020 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Белая Металлическая Крыса, хозяйка 2020 года, ценит труд, но не прощает лени и ошибок. Денежный гороскоп расскажет — кто в наступившем году может серьезно поплатиться деньгами за промахи и какие знаки Зодиака в особой группе риска.

Крыса, согласно Восточному гороскопу, экономна, если не сказать, что мелочна. Она очень ценит всё материальное, любит счёт деньгам. Наибольший успех она обещает тем, кто сосредоточен на финансах и относится к ним скрупулёзно, а вот транжир и игроков ждут неудачи.

Астрологи и экстрасенсы уверены: 2020 год — совсем не время для риска и авантюр и согласно прогнозам западной астрологии. «В новом году стоит остерегаться вложения денег в проекты, которые обещают быструю и большую прибыль. В 2020 активизируются всевозможные ложные фонды и пирамиды», — предупредил участник 20 сезона «Битвы экстрасенсов» Иво Пуринш.

По его словам, наиболее благополучным год будет для тех, кто работает руками, а также занимается творчеством. Тем не менее финансовый гороскоп называет сразу несколько знаков Зодиака, которым в 2020 году стоит быть предельно осторожными в финансовых делах вне зависимости от сферы деятельности.

Кто рискует?

В первую очередь, в группе риска находятся Близнецы. В новом году у них есть все шансы зарабатывать хорошо, но неумеренные траты могут очень печально повлиять на финансовое положение представителей этого знака. Чтобы сохранить и приумножить заработанное, откладывайте деньги, чётко контролируйте расходы.

Козероги в новом году рискуют потерять деньги из-за своей невнимательности. Звёзды советуют быть предельно осторожными при работе с документами, госструктурами. Кроме того, в 2020 году вам очень важно избегать долгов и кредитов, даже если кажется, что ситуация безвыходная.

Также очень осторожными в денежных делах стоит быть Девам. Представители этого знака умеют и зарабатывать, и экономить, но в любом деле есть элемент случайности и везения... или невезения. Первая половина года принесёт вам стабильный доход, но во второй половине в финансовых делах важно быть очень аккуратными.

Чего опасаться другим знакам Зодиака?

Овнам звёзды советуют быть аккуратнее при крупных вложениях, особенно связанных с недвижимостью: затевая ремонт или переезд, просчитайте всё до мелочей. Тельцам важно не верить в слепую удачу и упорно трудиться, иначе уровень вашего дохода рискует упасть — сейчас не время расслабляться.

#Оракул
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Раки склонны к экономии, но деньги должны «работать»: в новом году учитесь не только копить их, но и грамотно вкладывать. Львам в 2020 году очень важно жить по средствам, избегая долгов, хотя в целом финансовая ситуация обещает быть весьма благополучной.

Девам важно быть очень осторожными в бизнесе. Если вы руководите собственным делом, будьте начеку весь год, время для него будет не совсем стабильным. Весам в новом году нужно избегать рискованных предприятий и авантюр, чтобы остаться при своих накоплениях.

Стрельцов ждёт весьма успешный в финансовом плане год, но ближе к концу периода вероятны непредвиденные расходы, поэтому лучше подготовиться к ним. А вот Водолеи и Рыбы проведут новый год в достатке или, по крайней мере, стабильности: конечно, расслабляться не стоит, но и переживать этим знакам особо не о чем.


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Отношения #Оракул #Деньги
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парарара

Разговоры про семью от человека, который не может назвать дочерей - дочерьми.

great_america

Ни кому он уже не интересен. Обещалкин.

колобок11

На ютубе даже комментарии отключили, там бы ему все написали что о нём думают. Трепло безграничное!

Uynachalnica

Скопируй! И вместо иконостаса в красный угол!

ponhik78

По непонятным причинам крупные выигрыши в лотереи практически никогда не пересекают Уральского хребта!)))