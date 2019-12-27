Найдены останки жертвы историка Соколова

Водолазы обнаружили в реке в черте Санкт-Петербурга останки, предположительно принадлежащие убитой историком Олегом Соколовым Анастасии Ещенко, сообщила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери погибшей.

«В реке в черте Петербурга обнаружены останки. Предположительно, это части тела Анастасии. Будет проведена экспертиза», — приводит ТАСС слова адвоката.

В ноябре Соколова извлекли из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором находились человеческие останки, позднее фрагменты тела нашли в его квартире. Было возбуждено уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). Как установило следствие, жертвой историка стала аспирантка СПбГУ Ещенко, с которой Соколов состоял в личных отношениях.

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Спустя еще трое суток после возбуждения дела в реке в Кировском районе Санкт-Петербурга был обнаружен еще один пакет с фрагментами тела жертвы историка. Ближе к концу ноября поиски в воде были прекращены, несмотря на то, что были обнаружены не все останки. В декабре поисковые работы возобновились.

Соколов заключен под стражу. В суде он признался, что совершил преступление на почве личного конфликта. В настоящее время он переведен в Центр психиатрии имени В. П. Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы.