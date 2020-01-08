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Как пережить 2020 год: советы для знаков Зодиака

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Наступивший високосный 2020 года будет напряженным и неоднозначным по всем астрологическим системам. В зодиакальном круге особое влияние отводятся Сатурну и Юпитеру, положения которых ознаменуют начало новой глобальной эпохи. Белая Металлическая Крыса, по китайскому календарю, также открывает новый 12-летний цикл. Совершенно точно — год преподнесет разным знакам не только шансы, но и серьезные испытания и проверки. 

По восточному календарю год Белой Металлической Крысы (Мыши) наступит 25 января 2020 года. Это непростой зверек: сообразительный, чувствительный, находчивый. Говорят, что она обманула крутого Быка, прокатившись у него на спине, и стала первой. А металл добавляет ей жёсткости.

«Но и этого мало: укус Крысы 2020 года будет ядовитым, убивающим (разрушающим) всё, что изжило себя. Она заберет то, чем вы не пользуетесь. Не жадничайте – лучше отдайте добровольно, чтобы налегке, с чистой совестью могли вступить в новый 20-летний цикл мирового триумфа России», — прогнозирует новосибирский астролог Елена Альмах.

К этим характеристикам прибавятся еще и ограничения в выборе — он будет не велик при полной иллюзии его безграничности.

Чтобы мечты воплотить в реальность в 2020 году, нужно очень точно знать, чего и сколько хотите — в граммах, какого цвета, размера, фасона, направления. И добиваться своей цели всеми силами. Важно хоть что-то делать по принципу: Есть мечта? Иди к ней! Не получается – ползи к ней! Не можешь – ляг и лежи в ее направлении!.

Астролог описала направления, в которых нужно прилагать силы разным знакам Зодиака, посоветовала, каких девизов придерживаться и от чего лучше воздержаться.

Овен

Девиз года: «Ставьте перед собой большие цели, ведь в них легче попасть» (Ф. Шиллер).
Цель года: достаточно противоречива. Придется много сделать и пережить крутые перемены, совместить несовместимое и совершить трудовые подвиги.
Воздержитесь: от распространения чужих секретов и попытки их разгадать. Помните: меньше знаешь — крепче спишь, а болтун — находка для врага.
Напряженное время: месяц перед днем рождения, июнь, август, октябрь.
Время реализовать возможности: первый и пятый месяц после дня рождения, январь.

Телец

Девиз года: «Половиной своей красоты женщины обязаны портнихам» (Лопе де Вега).
Цель года: творить красоту. Идеальный вариант – заняться творчеством. Но это не единственно возможный путь, как говорил писатель Антон Чехов: «Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд, даже самый грязный, возвышается до творчества!».
Воздержитесь: от познания того, что вам не пригодится. Опять очередные курсы? Семинар? Хорошо подумайте, может быть, пора сконцентрироваться на важном? А то так и останетесь теоретиком.
Напряженное время: месяц перед днем рождения, август, ноябрь.
Время реализовать возможности: первый и пятый месяц после дня рождения, март, июль.

Близнецы

Девиз года: «Даже недостатки могут нравиться, если в них проявилась душа» (Ж. Жубер).
Цель года: тренировка эмоциональной устойчивости. Даже пустяк может превратить жизнь в одни переживания, поэтому лучше держать себя в руках.
Воздержитесь: не беритесь за новые дела, не закончив старые. Незавершенное будет висеть тяжким грузом, мешая видеть перспективу и загораживая новые горизонты.
Напряженное время: месяц перед днем рождения, август, ноябрь.
Время реализовать возможности: первый и пятый месяц после дня рождения, февраль.

Рак

Девиз года: «Остроумие — это отдушина для чувства враждебности, которое не может быть удовлетворено другим способом» (З. Фрейд).
Цель года: следить, чтобы слова не расходились с делом, осознать важность точности и глубины понимания информации. Это сделает вашу жизнь богаче и ярче.
Воздержитесь: от привычки останавливаться на полпути. Не успокаивайтесь на достигнутом! Только замахнулись на великие дела, набрали темп — ещё немного, и весь мир будет у ваших ног, стоит только немного поднапрячься.
Напряженное время: месяц перед днем рождения, апрель, август, сентябрь.
Время реализовать возможности: первый и пятый месяц после дня рождения, январь, март.

Лев

Девиз года: «Если вы не думаете о будущем, у вас его и не будет» (Джон Голсуорси).
Цель года: сформировать новый взгляд на карьеру, оценить деловой и личностный потенциал. Поэкспериментируйте, поищите новые направления деятельности, расставьте приоритеты.
Воздержитесь: от погони за двумя (тремя, четырьмя) зайцами. Вы не многостаночник — задачи лучше решать последовательно, сосредоточившись на главном.
Напряженное время: месяц перед днем рождения, январь, август.
Время реализовать возможности: первый и пятый месяц после дня рождения, октябрь.

Дева

Девиз года: «Хватит думать о ямах на дороге, наслаждайся приключением» (Ф. Муллан).
Цель года: проявлять гуманность, человеколюбие. Если не знаете, как это сделать, начните с простого: переведите старушку через дорогу, подбодрите неудачливого товарища, переведите в шутку злую критику.
Воздержитесь: от пассивности. Не ждите, пока вас кто-то позовет, что-то предложит, сами ищите единомышленников – пора поверить в себя!
Напряженное время: месяц перед днем рождения, май, август, ноябрь.
Время реализовать возможности: первый и пятый месяц после дня рождения, март, июль, декабрь. 

Весы

Девиз года: «Самое главное ваше сокровище — это мир в душе» (Б. Трейси).
Цель года: начать новую жизнь. Перемены должны быть кардинальные: новая квартира, место работы или спутник жизни.
Воздержитесь: не приобретайте ничего из бывшего в употреблении. Например, откажитесь от покупки недвижимости на «вторичке», посмотрите новостройки. Если начинать совсем новую жизнь, то в совсем новой квартире.
Напряженное время: месяц перед днем рождения, март, август, ноябрь.
Время реализовать возможности: первый и пятый месяц после дня рождения, январь, февраль.

Скорпион

Девиз года: «Раз в жизни Фортуна стучится в дверь каждого человека, но человек в это время нередко сидит в ближайшей пивной и никакого стука не слышит» (М. Твен).
Цель года: использовать счастливый случай. И не говорите потом, что он не представился – лучше смотрите вокруг, а главное — не испугайтесь!
Воздержитесь: от долгих разговоров. Иногда можно просто «заговорить» задачу, «выпустить весь пар». Помните, что вы – человек дела. Делами надо измерять свои достижения.
Напряженное время: месяц перед днем рождения, апрель, август.
Время реализовать возможности: первый и пятый месяц после дня рождения, январь, февраль, сентябрь, декабрь.

Стрелец

Девиз года: «Постоянное обличение пошлости в конце концов тоже становится пошлостью» (А. Чехов).
Цель года: точность, тщательность и аккуратность. Эти качества пригодятся в выборе цели, имиджа или способа заработка.
Воздержитесь: от сравнений себя с другими. Для кого-то и восхождение на Эверест — не подвиг! Ищите свой — может быть поход в хоспис или полет на самолете.
Напряженное время: месяц перед днем рождения, август, сентябрь.
Время реализовать возможности: первый и пятый месяц после дня рождения, февраль, март.

Козерог

Девиз года: «Ангел-хранитель — это суммированная энергия любви людей, которые нас любили» (А. Фрейндлих).
Цель года: освободиться. А отчего — решать вам. Лучше всего от болезней, самообмана, нечестно заработанных денег и лени.
Воздержитесь: от работы за других. Этим вы оказываете им «медвежью услугу». Иногда самому сделать быстрее и проще, но в итоге вы не даете другим учиться делать то, что им необходимо уметь, а сами выполняете несвойственные вам функции.
Напряженное время: месяц перед днем рождения, август, октябрь, ноябрь.
Время реализовать возможности: первый и пятый месяц после дня рождения, март, сентябрь, декабрь.

Водолей

Девиз года: «Воин действует, а глупец протестует» (Сократ).
Цель года: не спешить, делая важные дела. Первый взгляд может быть очень поверхностным, а надо дойти до сути.
Воздержитесь: от размытых формулировок, надо называть вещи своими именами. А еще лучше — подумайте, кого вы пытались таким образом обмануть? 
Напряженное время: месяц перед днем рождения, май, август.
Время реализовать возможности: первый и пятый месяц после дня рождения, март.

Рыбы

Девиз года: «Мы сами определяем направление ветра» (Э. Сафарли).
Цель года: оставаться доброжелательными даже к тем, кто не нравится. Это в ваших интересах – всё, что вы посылаете в мир, возвращается.
Воздержитесь: не пытайтесь быть миротворцем для всех, иногда нужно «выпустить пар», иногда – прояснить отношения с не самыми приятными людьми, иногда показать характер. И вас тоже это касается.
Напряженное время: месяц перед днем рождения, май, август, декабрь.
Время реализовать возможности: первый и пятый месяц после дня рождения, январь.

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shiro15.1

кто такая польша, сборище завистников которые всегда завидовали России и пытались оттяпать кусочек территории...

Muzykant

Глядя на это фото в церкви,можно подумать какой милый и безобидный старичок.

domanl

И самое главное эти фанатики правы.

Иркут 69

Насчёт честности я бы не согласился, а вот открытый - это да. Что хочет, то и говорит. Бросает в лицо...

shi231

кто бы тебя милочка убрал с сибнета