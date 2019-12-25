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Снимать даже под водой: как выиграть экшн-камеру 4k

Источник:
Sibnet.ru
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Спортивная камера 4k с водонепроницаемым боксом и удаленным управлением разыгрывается в новогоднем спецпроеткте на портале Sibnet.ru.

Экшн-камера 4k стала одним из призов игры «Новогодняя рулетка». Правила игры очень просты. Крутить интерактивный барабан можно один раз в сутки. Если участнику в качестве выигрыша выпадет приз «VIP-рулетка», он получит еще одну возможность покрутить рулетку, где будут разыгрываться более ценные призы, в том числе спортивная камера 4k.


Эта камера может снимать видеоролики высокого качества (Ultra HD). Она обеспечит съемку в разрешениях 4096 x 2160 c 30 FPS и 1920 x 1080 c 60 FPS. Снизив разрешение, можно увеличить скорость съемки. Угол обзора камеры 170 градусам. Видео сохранится в универсальном формате MOV.

Модель оснащена процессором Novatek 96660 и сенсором IMX 12 Мп. Для просмотра видео на камере установлен яркий двухдюймовый дисплей. Устройство можно подключить к компьютеру при помощи кабеля USB 2.0.

Литиево-ионный аккумулятор 1050 мАч обеспечит 150 минут в режиме ожидания. Камера поддерживает установку камер памяти объемом до 32 ГБ. 

Есть возможность управления камерой через Wi-Fi. В комплекте идет пуль дистанционного управления в форме наручных часов.

Также в комплекте с устройством водозащитный бокс и различные крепления: для руля велосипеда, мотоцикла, крепление на плечо и на шлем. Это делает модель отличным выбором для экстремалов, поклонников активного отдыха и любителей путешествий.

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54545
20 декабря 2019, 05:47

21 век на дворе , а скорость иннета 5мб когда кругом 100 и выше , так ещё люди за 100 платят меньше

1Roman1
18 декабря 2019, 10:50

Скорость не высокая, обрывов нет, работает стабильно. НО!!! в 10 км от нас два города, так там 100 мбит/с стоит 250-300 рублей, а я за 15 мбит/с плачу 730 рублей!!!! это как так??? альтенативы нет, только ростелеком. поэтому нагло гнут цену! была бы альтенатива, ушел бы уже давно.

Василий
20 декабря 2019, 19:38

Компания которая даже своим названием должна олицетворять и представлять интересы и надёжность связи в России и за её пределами..... По факту: постоянные сбои связи, хуже чем "Дом.ру", развитие заторможенное, коррупция и откаты наверху из-за этого полунищенское существование исполнительного состава внизу. Всё это — РОСТЕЛЕКОМ. А жаль..... За Державу обидно...

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