Снимать даже под водой: как выиграть экшн-камеру 4k

Спортивная камера 4k с водонепроницаемым боксом и удаленным управлением разыгрывается в новогоднем спецпроеткте на портале Sibnet.ru.

Экшн-камера 4k стала одним из призов игры «Новогодняя рулетка». Правила игры очень просты. Крутить интерактивный барабан можно один раз в сутки. Если участнику в качестве выигрыша выпадет приз «VIP-рулетка», он получит еще одну возможность покрутить рулетку, где будут разыгрываться более ценные призы, в том числе спортивная камера 4k.

Эта камера может снимать видеоролики высокого качества (Ultra HD). Она обеспечит съемку в разрешениях 4096 x 2160 c 30 FPS и 1920 x 1080 c 60 FPS. Снизив разрешение, можно увеличить скорость съемки. Угол обзора камеры 170 градусам. Видео сохранится в универсальном формате MOV.

Модель оснащена процессором Novatek 96660 и сенсором IMX 12 Мп. Для просмотра видео на камере установлен яркий двухдюймовый дисплей. Устройство можно подключить к компьютеру при помощи кабеля USB 2.0.



Литиево-ионный аккумулятор 1050 мАч обеспечит 150 минут в режиме ожидания. Камера поддерживает установку камер памяти объемом до 32 ГБ.

Есть возможность управления камерой через Wi-Fi. В комплекте идет пуль дистанционного управления в форме наручных часов.

Также в комплекте с устройством водозащитный бокс и различные крепления: для руля велосипеда, мотоцикла, крепление на плечо и на шлем. Это делает модель отличным выбором для экстремалов, поклонников активного отдыха и любителей путешествий.