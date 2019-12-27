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Крысиные табу: как нельзя встречать Новый год

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

У хозяйки 2020 года, согласно восточному календарю, непростой характер — Крыса внимательна, но придирчива, обидчива и мстительна. И чтобы не испортить следующие 12 месяцев, важно не обидеть Крысу при первой встрече. Что именно в праздновании может не понравится покровительнице наступающего года?

По китайскому календарю стихия 2020 года — металл, цвет — белый. Белая Металлическая Крыса — не самый простой символ года. Это расчётливый, напористый зверек, которому не чужды приспособленчество, хитрость и мстительность. В своих лучших проявлениях Крыса интеллектуальна и имеет развитую интуицию, уважает семью, традиционные ценности и готова на многое ради своих близких.

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Стихия года — металл — говорит о концентрации энергии, твердости, созидании и духовности. Белый цвет, присущий металлу, олицетворяет начало, чистоту помыслов и намерений. Все это сулит стабильный год, успешный для карьеристов, трудоголиков. Лентяев и глупцов Крыса не терпит. Также покровительница года не будет благосклонна как к материальному, так и эмоциональному расточительству и праздности, помпезности и показушности. 

Особенности личности покровительницы 2020 года диктуют и сценарий празднования Нового года. И здесь главные правила касаются того, что делать нельзя, а не наоборот.

Еда

Крысы не любят острых и резких запахов еды. «Поэтому, если удача в 2020 году вам не нужна, смело накрывайте стол чем-нибудь очень запашистым! Добавьте сюда еще экзотических блюд и салатов посложнее, и наша любительница классики вместе с удачей обежит вас стороной», — сказала член Союза астрологов России Юлия Богданова.

В новогоднюю ночь не рекомендуется ставить на столе не только жирное мясо, крепкий кофе и крепкий алкоголь, но и сыр, так как в реальности крысы не так и любят это лакомство.

Цвет

Яркие, кислотные цвета, клоунские наряды — самые пугающие для Крысы.

Астрологи не советуют одеваться в новогоднюю ночь в цвета огня — красный, оранжевый, желтый, так как огонь плавит металл. Не стоит использовать в одежде анималистичные принты — леопардовый, змеиный. Это природные враги грызунов, и могут вызвать у Крысы желание отказаться от покровительства такого человека.

Шум и одиночество

Крысы боятся громких звуков и резких движений, предупреждает Богданова. Поэтому громыхающая на максимуме музыка и световые представления — табу. При этом хозяйка года не любит абсолютной тишины и одиночества. Застолье и компания для нее обязательны.

Идеальный вариант — добрые спокойные семейные развлечения. Это могут быть интеллектуальные игры, просмотры фильмов, фотографий и т.п. «Если хотите все сделать наоборот, выключите телефон, покрепче закройте дверь и в одиночку встречайте главный праздник года», — Богданова привела приме того, как можно огорчить покровительницу года.

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Топ комментариев

fargus

Восемь раз вратарь увернулся от шайбы. Награда найдет своего героя. Даже МОК не опротестует.

pilot995

Неужели он настолько выжил из ума, что не понимает как это всё смешно, жалко и глупо выглядит?

Uynachalnica

Человек года! Если не он то кто? Только с каким знаком впереди + или -?

Иркут 69

Главная цель ясна уже давно и предельно проста - находится во власти как можно дольше, желательно пожизненно....

Басяя

Он видимо не видит в какой все жопе.