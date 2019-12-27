Крысиные табу: как нельзя встречать Новый год

У хозяйки 2020 года, согласно восточному календарю, непростой характер — Крыса внимательна, но придирчива, обидчива и мстительна. И чтобы не испортить следующие 12 месяцев, важно не обидеть Крысу при первой встрече. Что именно в праздновании может не понравится покровительнице наступающего года?

По китайскому календарю стихия 2020 года — металл, цвет — белый. Белая Металлическая Крыса — не самый простой символ года. Это расчётливый, напористый зверек, которому не чужды приспособленчество, хитрость и мстительность. В своих лучших проявлениях Крыса интеллектуальна и имеет развитую интуицию, уважает семью, традиционные ценности и готова на многое ради своих близких.

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Стихия года — металл — говорит о концентрации энергии, твердости, созидании и духовности. Белый цвет, присущий металлу, олицетворяет начало, чистоту помыслов и намерений. Все это сулит стабильный год, успешный для карьеристов, трудоголиков. Лентяев и глупцов Крыса не терпит. Также покровительница года не будет благосклонна как к материальному, так и эмоциональному расточительству и праздности, помпезности и показушности.

Особенности личности покровительницы 2020 года диктуют и сценарий празднования Нового года. И здесь главные правила касаются того, что делать нельзя, а не наоборот.

Еда

Крысы не любят острых и резких запахов еды. «Поэтому, если удача в 2020 году вам не нужна, смело накрывайте стол чем-нибудь очень запашистым! Добавьте сюда еще экзотических блюд и салатов посложнее, и наша любительница классики вместе с удачей обежит вас стороной», — сказала член Союза астрологов России Юлия Богданова.

В новогоднюю ночь не рекомендуется ставить на столе не только жирное мясо, крепкий кофе и крепкий алкоголь, но и сыр, так как в реальности крысы не так и любят это лакомство.

Цвет

Яркие, кислотные цвета, клоунские наряды — самые пугающие для Крысы.

Астрологи не советуют одеваться в новогоднюю ночь в цвета огня — красный, оранжевый, желтый, так как огонь плавит металл. Не стоит использовать в одежде анималистичные принты — леопардовый, змеиный. Это природные враги грызунов, и могут вызвать у Крысы желание отказаться от покровительства такого человека.

Шум и одиночество

Крысы боятся громких звуков и резких движений, предупреждает Богданова. Поэтому громыхающая на максимуме музыка и световые представления — табу. При этом хозяйка года не любит абсолютной тишины и одиночества. Застолье и компания для нее обязательны.

Идеальный вариант — добрые спокойные семейные развлечения. Это могут быть интеллектуальные игры, просмотры фильмов, фотографий и т.п. «Если хотите все сделать наоборот, выключите телефон, покрепче закройте дверь и в одиночку встречайте главный праздник года», — Богданова привела приме того, как можно огорчить покровительницу года.