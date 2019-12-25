Задобрить Крысу: меню и дресс-код новогоднего вечера

Белая Металлическая Крыса заступит на трон в 2020 году. Согласно китайскому календарю, именно это животное начинает новый цикл, а значит, встречать ее нужно особо тщательно соблюдая правила и требования покровителя нового года. Астрологи дали советы — как украсить дом, во что одеться и что приготовить на стол, чтобы получить благосклонность наступающей Крысы.

Новый 2020 год, согласно восточному календарю, будет годом Белой Металлической Крысы, которая полностью вступит в свои права 25 января. Но и период перед этой датой, в том числе 31 декабря, относятся к переходному времени, когда важно оказывать знаки уважения новому покровителю.

Наряд

«Из одежды подойдут наряды молодежные, но не спорт или спорт-шик, а, скорее, джинсово-расслабленные. Стиль выходного дня, но без излишней помпезности. Зато с игривостью», — отметила астролог Василиса Володина. Она предложила девушкам облачиться в короткие платья и юбки. А мужчинам добавить в гардероб что-то детское, вроде веселого галстука.

#Праздник Алмазы или бижутерия: как выбрать украшение в подарок?

«Белый цвет в этом году совершено оправдан, так как еще один год — белой крысы наступит в конце января. Подойдут молочный, экрю, шампань, светло-зеленый, серебристый цвета», — описала астролог.

Блестящие металлические аксессуары, особенно серебристые, принесут обладателю деньги в будущем году, отметила в Instagram новосибирский астролог Елена Иванова. По ее словам, можно надеть блестящую брошь, серьги, а мужчинам запонки или зажим для галстука.



«Ждете от Нового года чего-то конкретно? Тогда нужно надеть в новогоднюю ночь одежду определенных оттенков. Хотите роста доходов — выбирайте белый наряд. В приоритете любовь — остановитесь на светло-сером платье. Покрепче здоровья — предпочтите насыщено серый. Ну а если хотите побольше удачных и ярких дней в году — добавьте к вашему образу блестящих аксессуаров», — посоветовала член Союза астрологов России Юлия Богданова.

Новогодний стол для Крысы

Крыса никогда не была привередой в плане еды, поэтому она будет рада любым блюдам, утверждает Богданова.

«Мясо, рыба, овощи, фрукты, сладости — все это порадует и "хозяйку года" и ваших гостей. Кстати, наличие гостей — обязательный нюанс правильной встречи года», — сказала астролог.

Володина советует кроме обычных блюд поставить на стол орешки, рыбу в сливочном соусе, все виды капусты и любые водянистые овощи. Также нужно добавить в оливье зеленый горошек.

Украшение дома

Ключевой идеей этого Нового года станет детский утренник, так как 2020 годом будут править Меркурий и Луна, описала на странице в Instagram Володина. «Затеваем детский утренник (то есть вечерник)! Валяем дурака от всей души, играем и веселимся, как умеют лишь дети. Может быть посвятим этот праздник тому, чтобы реализовать давние детские мечты?», — посоветовала астролог.

#Новый год Бумажные снежинки: простые, объемные и цветные

По ее словам, антураж дома должен напоминать детскую площадку. Можно украсить елку детскими игрушками или белыми шариками сверху до низу.

А учитывая стихию и цвет китайского календаря, в украшении дома надо отдать предпочтение мерцающим гирляндам серебристого или белого цвета.

Крысе вполне понравится традиционное украшение елки дождиком. Хорошо, если дом будет сверкать, но в меру — без напыщенности и очевидного расточительства.

А в сервировки стола достаточно небольших акцентов, например, повязанные на бокалы серебряные ленточки, порекомендовала Богданова.