Фильм дня: «Эвиленко» по истории Чикатило

Фильм итальянского режиссера Дэвида Греко рассказывает правдивую историю маньяка и педофила Андрея Чикатило, убившего полсотни людей.

22 декабря 1978 года Чикатило совершил свое первое убийство, в последствии он признался, что всего от его рук погибли 63 человека.

Итальянский фильм «Эвиленко» основан на реальных событиях. Действие картины разворачивается в 1986 году, когда главного героя — педагога с фамилией Эвиленко — выгоняют из школы за совращение девочек. Он устраивается работать на железную дорогу, «стучит» на коллег в КГБ, а в свободное время убивает.

Сюжет фильма создатели перенесли на Украину, основные съемки проходили в Киеве. Фамилия прототипа Чикатило украинского типа, но происходит она от английского слова «эвил», что переводится как зло. В триллере есть исторические неточности, но ставка сделана на историю и психологию главного героя.

С ролью маньяка блестяще справился актер Малкольм МакДауэлл, его пронзительный взгляд, мимика, жесты помогли перенести на экран все безумие и аморальность своего ненормального героя. Фильм однозначно произведет впечатление на любого зрителя. Рейтинг «Эвиленко» IMDb: 6.20.