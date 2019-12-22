Фильм дня: «Эвиленко» по истории Чикатило

22 декабря 1978 года Чикатило совершил свое первое убийство,
в последствии он признался, что всего от его рук погибли 63 человека.
Итальянский фильм «Эвиленко» основан на реальных событиях.
Действие картины разворачивается в 1986 году, когда главного героя — педагога
с фамилией Эвиленко — выгоняют из школы за совращение
девочек. Он устраивается работать на железную дорогу, «стучит»
на коллег в КГБ, а в свободное время убивает.
Сюжет фильма создатели перенесли на Украину, основные съемки
проходили в Киеве. Фамилия прототипа Чикатило украинского типа,
но происходит она от английского слова «эвил», что переводится как
зло. В триллере есть исторические неточности, но ставка сделана на историю и
психологию главного героя.
С ролью маньяка блестяще справился актер Малкольм МакДауэлл,
его пронзительный взгляд, мимика, жесты помогли перенести на экран все безумие
и аморальность своего ненормального героя. Фильм однозначно произведет
впечатление на любого зрителя. Рейтинг «Эвиленко» IMDb: 6.20.