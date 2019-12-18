ГИБДД задержала Деда Мороза, которого буксировал Mercedes

Инспекторы ГИБДД в Казани остановили Mercedes, который тащил на буксире сани с Дедом Морозом, водители заплатят 13,5 тысячи рублей штрафа, сообщила муниципальная служба полка городского ДПС.

Необычный кортеж — Mercedes, который тащил за собой сани с Дедом Морозом — заметили в центре города. Полицейские остановили транспортные средства. Дед Мороз оказался молодым — ему 22 года.

На «дедушку» и водителя составили шесть протоколов об административных правонарушениях за опасное вождение и умышленное создание помех другим участникам движения. Общая сумма штрафов — 13,5 тысячи рублей.