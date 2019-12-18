Томский губернатор предложил навсегда сделать 31 декабря выходным

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин нашел решение спора по поводу предновогодних выходных, он предложил навсегда сделать 31 декабря праздничным днем, но при этом сократить январские каникулы.

«Новый год — один из самых любимых и главных наших праздников, и готовиться к нему нужно всей семьей: вместе собирать на стол, вместе готовить подарки, вместе с детьми встречать Деда Мороза. Я бы 31 декабря сделал выходным каждый год — за счет сокращения чересчур длинных январских каникул. Ожидание праздника значит едва ли не больше, чем сам праздник. Поэтому последний день года, канун нового, должен быть выходным», — цитирует ТАСС Жвачкина.

Ранее Жвачкин первый из руководителей регионов в России перенес рабочий день в администрации с 31 декабря 2019 года на 28 декабря. Позднее примеру Томской области последовали более 20 регионов, среди сибиряков выходной в канун Нового года «взяли» в Бурятии и в Хакасии.