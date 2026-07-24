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ВМС Украины впервые получили право управлять силами НАТО

Источник:
Sibnet.ru
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Армия Украины
Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Военно-морские силы Украины получили право управлять силами НАТО после оценки по стандартам альянса, сообщила пресс-служба ВМС Украины.

Украинские моряки получил статус Mission Capable («Полностью способен к выполнению миссии») по стандартам НАТО (NEL-2) в рамках всего спектра задач противоминной борьбы на море.

«Отныне Украина имеет подтвержденную альянсом способность осуществлять командование и управление подчиненными многонациональными силами», — говорится в сообщении.

Оценка проводилась в рамках украинско-американских учений Sea Breeze 2026. Соответствие NEL-2 подтверждает способность подразделения выполнять задачи по стандартам сил Объединенного командования НАТО по операциям.

Отмечается, что подготовка к получению статуса продолжалась три года. За это время украинские военные моряки внедряли стандарты и доктрины НАТО и проходили необходимые проверки, говорится в заявлении.

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