Россия продолжила уничтожение портов в Одесской области

Российские силы в ночь на пятницу, 17 июля нанесли удары по украинским портам, которые используются для доставки грузов ВСУ, сообщило Минобороны России.

«В портах Одесса и Черноморск Одесской области поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ, а также цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов», — сказано в сообщении.

В российском военном ведомстве уточнили, что речь идет о дронах средней дальности UJ-22 компании «Укрджет». Также в Одессе под удар попал склад с боеприпасами. Кроме того, в Черноморске поражены украинский пожарный катер и резервуары с ГСМ.

Армия применила при атаке высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования и БПЛА.