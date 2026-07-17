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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия продолжила уничтожение портов в Одесской области

Источник:
Sibnet.ru
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Пожар
Фото: State Emergency Service of Ukraine / CC BY 4.0

Российские силы в ночь на пятницу, 17 июля нанесли удары по украинским портам, которые используются для доставки грузов ВСУ, сообщило Минобороны России.

«В портах Одесса и Черноморск Одесской области поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ, а также цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов», — сказано в сообщении.

В российском военном ведомстве уточнили, что речь идет о дронах средней дальности UJ-22 компании «Укрджет». Также в Одессе под удар попал склад с боеприпасами. Кроме того, в Черноморске поражены украинский пожарный катер и резервуары с ГСМ.

Армия применила при атаке высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования и БПЛА.

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Оборона #Армия
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