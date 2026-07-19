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Эксперт перечислил назвали неэффективные средства от комаров

Источник:
РИА Новости
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Комар
Фото: © Magnific.com

Ультразвуковые отпугиватели, браслеты с эфирными маслами, ароматические свечи и спирали не смогут защитить от комаров, предупредил биолог, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.

Не существует научных подтверждений результативности ультразвуковых отпугивателей, поскольку комары ориентируются не на звук, а на тепло, углекислый газ и запах кожи человека, сказал Федоров РИА Новости.

По его словам, браслеты с эфирными маслами из-за низкой концентрации активных веществ дают слабый и очень кратковременный эффект. Поэтому их можно использовать только в качестве дополнения к основным средствам защиты.

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Биолог отметил, что на улице радиус действия ароматических свечей и спиралей невелик, поскольку даже слабый ветер быстро рассеивает дым, а в помещениях такие средства опасно использовать из-за выделяемого дыма и токсичных соединений.

Также не следует рассчитывать на народные методы, такие как отвары трав или эфирные масла, особенно без четко выверенной дозировки.

Федоров подчеркнул, что проверенными средствами для борьбы с комарами являются репелленты (с ДЭТА в концентрации 20–30%), фумигаторы и москитные сетки.

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