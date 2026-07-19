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Считавшийся древнейшим вид человека оказался не человеком

Источник:
The Anatomical Record
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Реконструкция облика Homo habilis
Реконструкция облика Homo habilis
Фото: MikSed / CC BY-SA 4.0

Один из самых известных предков человека — Homo habilis («человек умелый») — ошибочно был отнесен к роду Homo («человек»), к такому выводу пришел палеоантрополог Иэн Таттерсолл из Американского музея естественной истории.

Это вид в научный оборот вошел в 1964 году, когда палеоантрополог Луис Лики описал найденную в Танзании челюсть возрастом около двух миллионов лет и назвал ее Homo habilis.

Палеоантропологи тогда связывали происхождение человека прежде всего со способностью изготавливать каменные орудия. Ну а поскольку с найденной челюстью нашли каменные инструменты, Homo habilis отнесли к человеческому роду.

Таттерсолл усомнился в этом выводе после обнаружение в Кении наиболее полного скелета Homo habilis. Новые останки впервые позволили подробно изучить строение тела этого древнего гоминина. Анатомия показала, что Homo habilis был значительно больше похож на человекообразную обезьяну, чем на представителей рода Homo, приводит мнение ученого The Anatomical Record.

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Таттерсолл считает, что способность пользоваться инструментами не может быть главным критерием принадлежности к человеческому роду. По его мнению, Homo habilis практически не имеет общих морфологических признаков с современным человеком.

Сегодня все больше исследователей считают, что первым настоящим представителем рода Homo был Homo ergaster, также известный как африканский Homo erectus.

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