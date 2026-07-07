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Белый список: что делать без мобильного интернета

Источник:
Sibnet.ru
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Смартфон с белым списком
Фото: © Sibnet.ru
Если мобильный интернет перешел в режим работы по белому списку, это не значит, что смартфон стал бесполезен. В 2026 году в белом списке несколько сотен ресурсов. И многое можно делать офлайн — платить, смотреть кино, работать с документами, пользоваться картами. Правда, кое-что стоит подготовить до выхода из зоны проводного интернета.

Что такое белый список

Смысл белого списка — сохранить каналы коммуникации с госорганами, возможность получения госуслуг и использования важных для повседневной жизни сервисов, а также возможность получать актуальную информацию.
Что продолжит работать без интернета.

Белый список распространяется только на мобильный интернет, в него входят сайты, сервисы и мобильные приложения, доступные при ограничении мобильного интернета в целях безопасности. Список составляет и постоянно пополняет Минцифры, затем операторы настраивают доступ по списку и иногда дополнительно открывают свои сервисы, например, онлайн-кинотеатры (список сайтов в конце статьи).

Что продолжит работать без интернета

Многие приложения и функции смартфона останутся полезными и без мобильного интернета. Даже если ограничат доступ не только Например, заблуждение, что перестанет работать бесконтактная оплата или исчезнет доступ к облачным хранилищам.

Оплата покупок

Оплата по NFC не требует подключения телефона к сети. К интернету должен быть подключен только терминал оплаты у продавца. Но запастись наличными — не лишняя мера подстраховки.

Карты и навигаторы

Эти приложения используют спутниковые системы GPS и ГЛОНАСС, а значит работают даже при отсутствии мобильной сети. Главное условие — наличие заранее скачанной карты.

Достаточно заранее скачать офлайн-карты города проживания или местности, куда планируется турпоездка, и работа сервисов будет обеспечена.
Возможность скачивания офлайн-карты есть во всех крупных картографических сервисах — «Яндекс», «2ГИС», Google.

Работа с документами

Приложения «Яндекс Диск», «Google Диск» и другие позволяют работать в офлайн-режиме. Можно скачивать, загружать, создавать, редактировать документы и медиафайлы. Когда гаджет окажется в сети, все файлы синхронизируются с облаком.

Перевод языков

Многие приложения переводчики могут работать без связи, если заранее загрузить нужные языки. Это стоит сделать в любом случае, даже если не грозит ограничение мобильного интернета. Качество связи в поездках может быть нестабильным, а мобильный переводчик поможет ориентироваться в незнакомой местности и говорящими на другом языке жителями.

Онлайн-кинотеатры

Большинство онлайн-кинотеатров позволяют скачивать фильмы сериалы, чтобы смотреть из без интернета. Скачанный контент хранится определенное время на устройстве и доступен для просмотра из приложения кинотеатра.

Как подготовиться к ограничению интернета

Подготовка нехитрая и заключается в «аварийного» пакета документов и важных скриншотов.

Документы

Нужно заранее сохранить на телефон все важные документы: сканы паспорта, полиса ОМС, СНИЛС, водительских прав, электронную версию полиса ОСАГО.
Несмотря на то, что приложение «Госуслуги» и мессенджер «Макс» входят в белый список, может быть полное отключение мобильного интернета, и тогда цифровые документы станут не доступны.

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Водителям стоит распечатать и возить с собой не только бумажный бланк полиса ОСАГО, но и бумажный вариант извещения о ДТП.

При отсутствии мобильного интернета водители не смогут попасть в сервис «Оформление европротокола онлайн».

Скриншоты

Стоит сделать скрины QR‑кодов и штрихкодов из приложений магазинов, чтобы предъявлять их на кассе, получать скидки и бонусы.

Если ожидаются посылки или поступление товаров из маркетплейсов, для подстраховки нужно открыть приложения в зоне интернета и заскринить QR и штрихкоды для получения.

Если предстоит поездка, нужно заскринить электронные билеты и посадочные талоны.

Если не подготовились: Если ничего заранее не сохранили, документы понадобились, а мобильный интернет пропал, остается искать точки Wi‑Fi. Они работают от проводного интернета и не зависит от ограничений. Подключиться к Wi‑Fi можно в офисных зданиях, ТЦ или других публичных местах.

Основные сайты белого списка в 2026 году

Сайты белого списка работают на сетях 3G или 4G/LTE. Могут быть недоступны или не работать при использовании VPN.

Государственные:

  • Госуслуги
  • Сайты правительства РФ
  • ГИС ЖКХ
  • Центробанк
  • МВД
  • МЧС
  • Сервисы ФНС

Банки и платежные системы:

  • «Альфа-Банк»
  • ВТБ
  • «Газпромбанк»
  • МТС Банк
  • ПСБ
  • НСПК
  • Платежная систем «Мир» (включая Mir Pay)
  • Система быстрых платежей (СБП)
  • Московская биржа
Почта и доставка:
  • «Почта России»
  • «Купер»
  • «Самокат»
  • «Деловые Линии»

Поездки и путешествия:
  • Авиакомпании S7, «Аэрофлот», «Победа»
  • РЖД и «Гранд Сервис Экспресс»
  • Туристический портал Туту.ру
  • Навигатор 2ГИС
  • Яндекс Карты
  • Яндекс Go
  • Такси «Максим»
  • Ситидрайв
  • «Делимобиль»

Магазины и еда:
  • Avito
  • Wildberries
  • Ozon
  • Food.ru
  • «Азбука вкуса»
  • «Ашан»
  • «ВкусВилл»
  • «Дикси»
  • «Красный Яр»
  • «Лента»
  • «Магнит»
  • METRO
  • «Окей»
  • «Перекресток»
  • «Пятёрочка»
  • «Чижик»
  • «Вкусно — и точка»
  • «Бургер Кинг»

Мессенджеры и соцсети:
  • Мессенджер MAX
  • Одноклассники
  • ВКонтакте

Экосистемы:
  • Все сервисы Яндекса, включая Алису AI
  • Все сервисы VK, включая Дзен

Развлечения:
  • Rutube
  • Кинопоиск
  • Okko
  • Иви
  • КИОН (в сетях МТС)

СМИ и ТВ:

  • ОТР, Первый канал, ТНТ, ВГТРК, Матч ТВ, СТС, ТВ‑3, Пятница, Пятый канал, Домашний, НТВ, Муз‑ТВ, РЕН ТВ, СПАС, ТВ Центр, МИР, ТРК «Звезда» и др.
  • «Ведомости», «Газета.Ru», «Известия», «Коммерсантъ», «Комсомольская правда», «Лента», РБК, РИА Новости, «Российская газета», ТАСС, RT (Russia Today), «Известия», ТАСС, «Парламентская газета» и др.

Другое:
  • Клиники «Мать и дитя»
  • Клиники «МЕДСИ»
  • Сервисы дистанционного мониторинга глюкозы
  • Электронный документооборот «Тензор» и «СКБ Контур»
  • Магазин приложений RuStore
  • HeadHunter
  • Волонтёрская некоммерческая организация «Дoбpo.pф»
  • КХЛ
  • Gismeteo
  • Охранные системы «Цезарь Сателлит»
  • сервис Сбербанка «Домклик» 
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