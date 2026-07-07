Белый список: что делать без мобильного интернета

Если мобильный интернет перешел в режим работы по белому списку, это не значит, что смартфон стал бесполезен. В 2026 году в белом списке несколько сотен ресурсов. И многое можно делать офлайн — платить, смотреть кино, работать с документами, пользоваться картами. Правда, кое-что стоит подготовить до выхода из зоны проводного интернета.

Что такое белый список

Смысл белого списка — сохранить каналы коммуникации с госорганами, возможность получения госуслуг и использования важных для повседневной жизни сервисов, а также возможность получать актуальную информацию.

Что продолжит работать без интернета.

Белый список распространяется только на мобильный интернет, в него входят сайты, сервисы и мобильные приложения, доступные при ограничении мобильного интернета в целях безопасности. Список составляет и постоянно пополняет Минцифры, затем операторы настраивают доступ по списку и иногда дополнительно открывают свои сервисы, например, онлайн-кинотеатры (список сайтов в конце статьи).



Что продолжит работать без интернета

Многие приложения и функции смартфона останутся полезными и без мобильного интернета. Даже если ограничат доступ не только Например, заблуждение, что перестанет работать бесконтактная оплата или исчезнет доступ к облачным хранилищам.



Оплата покупок

Оплата по NFC не требует подключения телефона к сети. К интернету должен быть подключен только терминал оплаты у продавца. Но запастись наличными — не лишняя мера подстраховки.

Карты и навигаторы

Эти приложения используют спутниковые системы GPS и ГЛОНАСС, а значит работают даже при отсутствии мобильной сети. Главное условие — наличие заранее скачанной карты.

Достаточно заранее скачать офлайн-карты города проживания или местности, куда планируется турпоездка, и работа сервисов будет обеспечена.

Возможность скачивания офлайн-карты есть во всех крупных картографических сервисах — «Яндекс», «2ГИС», Google.

Работа с документами

Приложения «Яндекс Диск», «Google Диск» и другие позволяют работать в офлайн-режиме. Можно скачивать, загружать, создавать, редактировать документы и медиафайлы. Когда гаджет окажется в сети, все файлы синхронизируются с облаком.

Перевод языков

Многие приложения переводчики могут работать без связи, если заранее загрузить нужные языки. Это стоит сделать в любом случае, даже если не грозит ограничение мобильного интернета. Качество связи в поездках может быть нестабильным, а мобильный переводчик поможет ориентироваться в незнакомой местности и говорящими на другом языке жителями.

Онлайн-кинотеатры

Большинство онлайн-кинотеатров позволяют скачивать фильмы сериалы, чтобы смотреть из без интернета. Скачанный контент хранится определенное время на устройстве и доступен для просмотра из приложения кинотеатра.

Как подготовиться к ограничению интернета

Подготовка нехитрая и заключается в «аварийного» пакета документов и важных скриншотов.

Документы

Нужно заранее сохранить на телефон все важные документы: сканы паспорта, полиса ОМС, СНИЛС, водительских прав, электронную версию полиса ОСАГО.

Несмотря на то, что приложение «Госуслуги» и мессенджер «Макс» входят в белый список, может быть полное отключение мобильного интернета, и тогда цифровые документы станут не доступны.





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Водителям стоит распечатать и возить с собой не только бумажный бланк полиса ОСАГО, но и бумажный вариант извещения о ДТП.



При отсутствии мобильного интернета водители не смогут попасть в сервис «Оформление европротокола онлайн».

Скриншоты

Стоит сделать скрины QR‑кодов и штрихкодов из приложений магазинов, чтобы предъявлять их на кассе, получать скидки и бонусы.

Если ожидаются посылки или поступление товаров из маркетплейсов, для подстраховки нужно открыть приложения в зоне интернета и заскринить QR и штрихкоды для получения.

Если предстоит поездка, нужно заскринить электронные билеты и посадочные талоны.

Если не подготовились: Если ничего заранее не сохранили, документы понадобились, а мобильный интернет пропал, остается искать точки Wi‑Fi. Они работают от проводного интернета и не зависит от ограничений. Подключиться к Wi‑Fi можно в офисных зданиях, ТЦ или других публичных местах.

Основные сайты белого списка в 2026 году

Сайты белого списка работают на сетях 3G или 4G/LTE. Могут быть недоступны или не работать при использовании VPN.

Государственные:



Госуслуги

Сайты правительства РФ

ГИС ЖКХ

Центробанк

МВД

МЧС

Сервисы ФНС

Банки и платежные системы:



«Альфа-Банк»

ВТБ

«Газпромбанк»

МТС Банк

ПСБ

НСПК

Платежная систем «Мир» (включая Mir Pay)

Система быстрых платежей (СБП)

Московская биржа

«Почта России»

«Купер»

«Самокат»

«Деловые Линии»

Авиакомпании S7, «Аэрофлот», «Победа»

РЖД и «Гранд Сервис Экспресс»

Туристический портал Туту.ру

Навигатор 2ГИС

Яндекс Карты

Яндекс Go

Такси «Максим»

Ситидрайв

«Делимобиль»

Avito

Wildberries

Ozon

Food.ru

«Азбука вкуса»

«Ашан»

«ВкусВилл»

«Дикси»

«Красный Яр»

«Лента»

«Магнит»

METRO

«Окей»

«Перекресток»

«Пятёрочка»

«Чижик»

«Вкусно — и точка»

«Бургер Кинг»

Мессенджер MAX

Одноклассники

ВКонтакте

Все сервисы Яндекса, включая Алису AI

Все сервисы VK, включая Дзен

Rutube

Кинопоиск

Okko

Иви

КИОН (в сетях МТС)

СМИ и ТВ:



ОТР, Первый канал, ТНТ, ВГТРК, Матч ТВ, СТС, ТВ‑3, Пятница, Пятый канал, Домашний, НТВ, Муз‑ТВ, РЕН ТВ, СПАС, ТВ Центр, МИР, ТРК «Звезда» и др.

«Ведомости», «Газета.Ru», «Известия», «Коммерсантъ», «Комсомольская правда», «Лента», РБК, РИА Новости, «Российская газета», ТАСС, RT (Russia Today), «Известия», ТАСС, «Парламентская газета» и др.