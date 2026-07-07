Белый список: что делать без мобильного интернета

Если мобильный интернет перешел в режим работы по белому списку, это не значит, что смартфон стал бесполезен. В 2026 году в белом списке несколько сотен ресурсов. И многое можно делать офлайн — платить, смотреть кино, работать с документами, пользоваться картами. Правда, кое-что стоит подготовить до выхода из зоны проводного интернета.
Что такое белый список
Смысл белого списка — сохранить каналы коммуникации с госорганами, возможность получения госуслуг и использования важных для повседневной жизни сервисов, а также возможность получать актуальную информацию.
Что продолжит работать без интернета.
Белый список распространяется только на мобильный интернет, в него входят сайты, сервисы и мобильные приложения, доступные при ограничении мобильного интернета в целях безопасности. Список составляет и постоянно пополняет Минцифры, затем операторы настраивают доступ по списку и иногда дополнительно открывают свои сервисы, например, онлайн-кинотеатры (список сайтов в конце статьи).
Что продолжит работать без интернета
Многие приложения и функции смартфона останутся полезными и без мобильного интернета. Даже если ограничат доступ не только Например, заблуждение, что перестанет работать бесконтактная оплата или исчезнет доступ к облачным хранилищам.
Оплата покупок
Оплата по NFC не требует подключения телефона к сети. К интернету должен быть подключен только терминал оплаты у продавца. Но запастись наличными — не лишняя мера подстраховки.
Карты и навигаторы
Эти приложения используют спутниковые системы GPS и ГЛОНАСС, а значит работают даже при отсутствии мобильной сети. Главное условие — наличие заранее скачанной карты.
Достаточно заранее скачать офлайн-карты города проживания или местности, куда планируется турпоездка, и работа сервисов будет обеспечена.
Возможность скачивания офлайн-карты есть во всех крупных картографических сервисах — «Яндекс», «2ГИС», Google.
Работа с документами
Приложения «Яндекс Диск», «Google Диск» и другие позволяют работать в офлайн-режиме. Можно скачивать, загружать, создавать, редактировать документы и медиафайлы. Когда гаджет окажется в сети, все файлы синхронизируются с облаком.
Перевод языков
Многие приложения переводчики могут работать без связи, если заранее загрузить нужные языки. Это стоит сделать в любом случае, даже если не грозит ограничение мобильного интернета. Качество связи в поездках может быть нестабильным, а мобильный переводчик поможет ориентироваться в незнакомой местности и говорящими на другом языке жителями.
Онлайн-кинотеатры
Большинство онлайн-кинотеатров позволяют скачивать фильмы сериалы, чтобы смотреть из без интернета. Скачанный контент хранится определенное время на устройстве и доступен для просмотра из приложения кинотеатра.
Как подготовиться к ограничению интернета
Подготовка нехитрая и заключается в «аварийного» пакета документов и важных скриншотов.
Документы
Нужно заранее сохранить на телефон все важные документы: сканы паспорта, полиса ОМС, СНИЛС, водительских прав, электронную версию полиса ОСАГО.
Несмотря на то, что приложение «Госуслуги» и мессенджер «Макс» входят в белый список, может быть полное отключение мобильного интернета, и тогда цифровые документы станут не доступны.
Водителям стоит распечатать и возить с собой не только бумажный бланк полиса ОСАГО, но и бумажный вариант извещения о ДТП.
При отсутствии мобильного интернета водители не смогут попасть в сервис «Оформление европротокола онлайн».
Скриншоты
Стоит сделать скрины QR‑кодов и штрихкодов из приложений магазинов, чтобы предъявлять их на кассе, получать скидки и бонусы.
Если ожидаются посылки или поступление товаров из маркетплейсов, для подстраховки нужно открыть приложения в зоне интернета и заскринить QR и штрихкоды для получения.
Если предстоит поездка, нужно заскринить электронные билеты и посадочные талоны.
Если не подготовились: Если ничего заранее не сохранили, документы понадобились, а мобильный интернет пропал, остается искать точки Wi‑Fi. Они работают от проводного интернета и не зависит от ограничений. Подключиться к Wi‑Fi можно в офисных зданиях, ТЦ или других публичных местах.
Основные сайты белого списка в 2026 году
Сайты белого списка работают на сетях 3G или 4G/LTE. Могут быть недоступны или не работать при использовании VPN.
Государственные:
- Госуслуги
- Сайты правительства РФ
- ГИС ЖКХ
- Центробанк
- МВД
- МЧС
- Сервисы ФНС
Банки и платежные системы:
- «Альфа-Банк»
- ВТБ
- «Газпромбанк»
- МТС Банк
- ПСБ
- НСПК
- Платежная систем «Мир» (включая Mir Pay)
- Система быстрых платежей (СБП)
- Московская биржа
- «Почта России»
- «Купер»
- «Самокат»
- «Деловые Линии»
Поездки и путешествия:
- Авиакомпании S7, «Аэрофлот», «Победа»
- РЖД и «Гранд Сервис Экспресс»
- Туристический портал Туту.ру
- Навигатор 2ГИС
- Яндекс Карты
- Яндекс Go
- Такси «Максим»
- Ситидрайв
- «Делимобиль»
Магазины и еда:
- Avito
- Wildberries
- Ozon
- Food.ru
- «Азбука вкуса»
- «Ашан»
- «ВкусВилл»
- «Дикси»
- «Красный Яр»
- «Лента»
- «Магнит»
- METRO
- «Окей»
- «Перекресток»
- «Пятёрочка»
- «Чижик»
- «Вкусно — и точка»
- «Бургер Кинг»
Мессенджеры и соцсети:
- Мессенджер MAX
- Одноклассники
- ВКонтакте
Экосистемы:
- Все сервисы Яндекса, включая Алису AI
- Все сервисы VK, включая Дзен
Развлечения:
- Rutube
- Кинопоиск
- Okko
- Иви
- КИОН (в сетях МТС)
СМИ и ТВ:
- ОТР, Первый канал, ТНТ, ВГТРК, Матч ТВ, СТС, ТВ‑3, Пятница, Пятый канал, Домашний, НТВ, Муз‑ТВ, РЕН ТВ, СПАС, ТВ Центр, МИР, ТРК «Звезда» и др.
- «Ведомости», «Газета.Ru», «Известия», «Коммерсантъ», «Комсомольская правда», «Лента», РБК, РИА Новости, «Российская газета», ТАСС, RT (Russia Today), «Известия», ТАСС, «Парламентская газета» и др.
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