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Каких людей комары любят кусать больше всего

Источник:
Agence France-Presse
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Комар
Фото: © Magnific.com

Комары действительно предпочитают одних людей другим, реагируя на углекислый газ, запах тела и тепло, которое выделяет человек, считают медицинские энтомологи.

Самки комаров, а кусаются только они, способны улавливать сигналы с помощью высокочувствительных рецепторов и использовать их для поиска жертвы, приводит Agence France-Presse (AFP) объяснение энтомолога Фредерика Симара из Французского института исследований.

Первым сигналом для комаров становится углекислый газ, который человек выдыхает. Они его улавливают на расстоянии нескольких десятков метров. Когда комар подлетает ближе, он анализирует запах тела и температуру кожи, добавил шведский исследователь Рикард Игнелл.

По словам Симара, важнее для насекомого запах тела. Его формирует сложная смесь веществ, которые вырабатываются кожей и живущими на ней микроорганизмами.

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Ученые провели эксперимент. Наиболее привлекательными для комаров оказались женщины, в том числе беременные, у которых в большом количестве вырабатывалось вещество известное как «грибной спирт».

Реагируют насекомые и на алкоголь. Эксперименты доказали, что после употребления пива человек становится более привлекательным для комаров. Это связано с повышением температуры тела, изменением запаха кожи и увеличением количества выдыхаемого углекислого газа.

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