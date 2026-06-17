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Почему мухи не падают с потолка

Источник:
Sibnet.ru
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Эволюция за десятки миллионов лет наделила мух хитрым приспособлением, позволяющим уверенно приземляться на потолок и даже спать, зацепившись за поверхность кверху лапками.

Мухи не падают с потолка благодаря особому строению лапок, сочетающих три приспособления. Они имеют микроскопические коготки, выделяют клейкую жидкость и работают как присоски.

Два подвижных острых коготка муха использует как альпинистские крючья, цепляясь за малейшие неровности и микротрещины на потолке. 

Конец лапки мухи под микроскопомЛапка мухи под микроскопом
Фото: © ПИН РАН

На концах лапок мух расположены мягкие подушечки — пульвиллы. Эволюция наделила мух способностью использовать подушечки как вакуумные присоски. Прижимаясь к ровной поверхности, муха выталкивает из-под них воздух, и внешнее атмосферное давление удерживает насекомое.

Но природа посчитала, что этого недостаточно, и обеспечила насекомых третьим приспособлением. Подушечки лапок мух покрыты тысячами тончайших полых волосков. Из этих волосков выделяется специальный секрет, который работает как клей.

Почему же мухи не приклеивается к потолку навсегда? Дело в механике движения. Мухи не отдирают лапки вертикально вниз. Они делают скручивающее движение (так люди отклеивают скотч), при этом коготки помогают лапкам оторваться от липкой поверхности.

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Жизнь #Звери #Интересно
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