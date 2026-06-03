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Почему мы считаем в лошадиных силах

Источник:
Sibnet.ru
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Почему мы считаем в лошадиных силах
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Мощность современных двигателей до сих пор измеряют в лошадиных силах. Этот термин в конце XVIII века ввел шотландский инженер Джеймс Уатт.

На тот момент всю тяжелую работу выполняли лошади, а Уатт усовершенствовал паровую машину и собирался продавать свое изобретение промышленникам. Но они не понимали технические термины и спрашивали инженера — сколько живых коней заменит одна машина.

Чтобы объяснить мощность своих паровых машин потенциальным покупателям, Уатт провел наблюдения за тяжеловозами на пивоварне. Он выяснил, что одна сильная лошадь за секунду может поднять груз весом 75 килограммов на высоту одного метра.

Именно эта единица получила название «лошадиная сила». Маркетинговый термин, придуманный для рекламы, оказался настолько удачным, что до сих пор используется для описания мощности двигателей — особенно в автомобильной промышленности.

Британские ученые в 1889 году предложили назвать единицу измерения мощности «ваттом» в честь вклада Уатта в развитие паровых машин. Ватт стал официальной единицей измерения мощности в 1960 году. В этой системе одна лошадиная сила равна 746 ваттам.

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