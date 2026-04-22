Путин вернул Академии ФСБ имя Дзержинского

Sibnet.ru
Феликс Дзержинский
Фото: RIA Novosti / РИА Новости / CC BY-SA 3.0

Президент России Владимир Путин присвоил Академии ФСБ имя Феликса Дзержинского, говорится в указе от 22 апреля 2025 года. Имя основателя ВЧК вуз уже носил.

В указе президента говорится, что решение было принято с учетом «заслуг личного состава» учреждения, а также «принимая во внимание выдающийся вклад в обеспечение государственной безопасности Ф. Э. Дзержинского».

Вуз уже носил имя Дзержинского с 1962 по 1992 годы, когда он назывался Высшей школой КГБ СССР.

В сентябре 2023 года у штаба СВР Москве открыли памятник Феликсу Дзержинскому — копию того памятника, который демонтировали в августе 1991 года.

