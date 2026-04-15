Лавров заявил о желании России продолжить переговоры по Украине

Россия приветствовала переговоры с американской стороной по украинскому урегулированию и готова к их продолжению, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам по итогам визита в Китай.

Лавров напомнил, что переговоры по Украине были инициированы президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. «В августе 2025-го на Аляске мы приняли предложения, которые, как мы были убеждены, от чистого сердца и с самыми добрыми намерениями были внесены Соединенными Штатами», — приводит ТАСС слова Лаврова.

Он отметил, что Москва приветствовала эти переговоры и продолжает «выражать готовность к их продолжению».

При этом глава МИД России отметил, что достигнутые в ходе российско-американского саммита на Аляске договоренности «блокируются, торпедируются той самой европейской руководящей элитой, которая осела в Брюсселе, в Париже, в Берлине, и которым подпевают из Лондона».



«Даже пытаются из Лондона дирижировать этим нестройным хором, и [европейская руководящая элита] откровенно хочет сохранить русофобскую заряженность всего Европейского континента, включая НАТО, и Евросоюз, и вот теперь новый блок замышляется с участием Украины», — добавил Лавров.