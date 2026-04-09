Вице-премьер заявил о катастрофической нехватке строителей

Механизированная штукатурка стен
Строительная отрасль в России испытывает острую нехватку кадров и нуждается в повышении производительности труда более чем на 20%, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании коллегии Минстроя РФ и комиссии Государственного совета России.

«Нам катастрофически не хватает трудовых ресурсов, поэтому мы должны производительность труда поднять на 22%. Крайне непростая задача, она за собой повлечет и цифровизацию», — цитирует ТАСС Хуснуллина.

Вице-премьер заявил, что до 2030 года нужно заменять ежегодно не менее 2,5% сетей. «Мы должны принять инвестиционные программы, у нас на сегодняшний день 80% предприятий ЖКХ не имеют инвестиционных программ», — отметил он.

Там же Хуснуллин потребовал взяться за финансовое оздоровление ЖКХ, отметив, что «просто так эта проблема не рассосется».

По его словам, долг населения за коммунальные услуги сейчас составляет 700 миллиардов рублей, и его необходимо сокращать не менее чем на 2% ежегодно.

Хуснуллин не в первый раз высказывается на тему проблемы кадрового дефицита в отрасли. Например, в декабре 2024 года в интервью РБК он оценивал нехватку строителей в 200—400 тыс. человек.

