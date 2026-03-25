Мелкий бизнес «попал»: налоговики отследят переводы россиян

Минфин России разработал законопроект об «обелении» экономики за счет контроля над транзакциями граждан. Под удар попадут представители мелкого бизнеса и фрилансеры, которые скрывают доходы, получая деньги переводами на карту.

«Фотографы, мамы в декрете на подработке, помощницы по дому, няни, строители, репетиторы — все должны осознать, что любое оказание услуг подразумевает уплату вознаграждения, с которого надо платить налог», — отметила замруководителя проекта Народного фронта Алла Храпунова.

Данные о людях, чьи транзакции указывают на предпринимательскую деятельность или скрытые доходы, будут передаваться в Федеральную налоговую службу (ФНС). Сейчас переводы между людьми находятся за периметром налогового контроля.

Налоговая служба получит право без официального открытия проверок потребовать от любого банка полную информацию по счетам, рассказал «Российской газете» председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.

По данным Банка России за 2024 год, объем выручки по безналичным расчетам, куда входят и карты, и СБП, составил 67,6 триллиона рублей, тогда как через кассовые чеки было отражено только 63,1 триллиона рублей. Разрыв почти в 4,5 триллиона рублей указывает на масштаб проблемы.

Храпунова отметила, что сегодня институт самозанятости дает возможность вести дело легально всем, кто работает частным образом или имеет периодические подработки.

Как определят нарушителей

Эксперты беспокоятся, что привычка скидываться на карту на дни рождения или на школьные нужды грозит обернуться вопросами от налоговой. Под подозрение могут попасть люди, регулярно собирающие средства, хотя их деятельность абсолютно легальна, обратил внимание директор по аналитике «Инго Банка» Василий Кутьин.

Конкретные параметры, по которым регулятор будет определять подозрительность переводов, пока не определены.

Но как заверяет доцент кафедры мировых финансовых рынков РЭУ им. Г. В. Плеханова Эльмира Асяевоа, власти будут разделять систематический доход от предпринимательской деятельности и разовые операции.

И нет повода волноваться тем, кто получает переводы от родственников, продавцам личных вещей на различных площадках при разовых сделках, те, кто возвращает долги или делит общие расходы.

Новые меры потенциально затронут только тех, кто получает на карту более 10-15 платежей в месяц от разных физлиц или регулярные крупные суммы от одних и тех же отправителей, уточнила эксперт.